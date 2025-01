Calcio a 5, la CDM Futsal chiude il girone di andata rifilando un 5-2 all’Olimpia Verona

Verona. Iniziare l’anno con una vittoria e chiudere così il girone d’andata mettendosi definitivamente alle spalle il periodo nero.

La CDM Futsal va a render visita all’Olimpia Verona e mister De Jesus parte con un quintetto composto da Politano fra i pali, Da Silva, Boaventura, Ortisi e Avellano. Rispondono i padroni di casa con Massafra, Guandeline, Calabrese, Lukaian, Epp. Il primo brivido lo porta Da Silva che si accentra e poi lascia partire il mancino che sfiora il palo alla destra di Massafra. La risposta del Verona passa dai piedi di Buonanno che scarica il destro ma trova l’ottima risposta di Politano, con Boaventura che riesce anche a evitare il corner per i veneti. Al 10′ la CDM va vicinissima al vantaggio con Ortisi: contropiede lanciato da Da Silva che, sull’uscita di Massafra, serve il capitano, tutto solo a destra. Ortisi però non trova la porta e l’occasione sfuma incredibilmente. Ci prova poi Moragas con un destro dalla distanza ma Massafra non si lascia sorprendere e mette in angolo. Ancora Moragas protagonista al 13′, quando la sua discesa centrale termina con un mancino velenoso che si spegne sul fondo non di molto.

Al 14′ torna a farsi vedere il Verona con Buonanno che calcia da sinistra ma Politano esce bene e gli chiude la porta. Sul conseguente calcio d’angolo, Lukaian colpisce al volo chiamando ancora Politano alla deviazione aerea. Al 15′ però la CDM rompe l’equilibrio: Boaventura serve centralmente Moragas, triangolo stretto con Ortisi che gli restituisce palla, tocco ancora di Moragas e palla in rete. Al 17′ Da Silva scappa in contropiede, allarga per Ortisi che vede Schettino dalla parte opposta e lo serve. La conclusione di prima del numero 5 però trova pronto Massafra. Meno di un minuto dopo ci prova ancora Ortisi, col mancino, ma il suo tiro dalla distanza fa la barba al palo lungo e si spegne sul fondo. Nell’ultimo minuto della prima frazione, Moragas decide di imitare Alberto Tomba e si esibisce in uno slalom speciale da un’area all’altra, facendo fuori uno dopo l’altro i giocatori del Verona, prima di scaricare un destro secco su cui Massafra mette la classica pezza, rifugiandosi in angolo. Il primo tempo si chiude qui.

La ripresa inizia al meglio per la CDM, che trova subito il raddoppio. Politano esce palla al piede dalla propria area di rigore, resiste anche a un contrasto e serve Avellano, il numero 8 dà un’occhiata davanti a sé, avanza di qualche metro e poi lascia partire un mancino che s’insacca proprio all’angolino per il 2-0. Ma la CDM non si ferma qui e al 4′ trova il tris con Moragas. Boaventura vede il compagno ben appostato centralmente, Moragas stoppa, aggira Frigerio e poi colpisce mandando il pallone sotto la traversa, dove Massafra non arriva. Al 10′ il Verona torna a farsi vedere dalle parti di Politano: Lukaian pesca bene Guandeline ma il nuovo arrivato gialloblù trova solo l’esterno della rete da posizione molto defilata. All’11’ la CDM ha la doppia occasione con il tiro prima di Ortisi poi di Ricci sulla ribattuta di Massafra ma la palla termina alta sopra la traversa. Il Verona torna in partita al 13′, con l’uomo in più in campo. La palla colpisce sulla spalla Lukaian e s’impenna, diventando un assist per Frigerio che, in sforbiciata, anticipa Politano e infila in rete il pallone dell’1-3.

A riportare la CDM sul +3 ci pensa Geovanne “The Magician” Da Silva che s’inventa un goal fantastico, liberandosi del marcatore con una vera e propria magia. Il numero 11 può quindi involarsi tutto solo verso Massafra, lo mette a sedere con una finta di corpo e poi deposita il pallone nella porta ormai sguarnita. Il Verona però non molla e con Frigerio colpisce il palo poco dopo. La CDM però legittima ulteriormente il risultato trovando anche la rete del 5-1, sempre con Moragas alla sua prima tripletta con la maglia blubiancoverde: Da Silva serve in avanti Ortisi che vede tutto solo il proprio numero 9 e lo serve, Moragas finta e mette a sedere Massafra e poi lo supera con un pallonetto preciso. L’ultimo acuto però è del Verona che, a 45 secondi dalla sirena, trova la rete del definitivo 5-2 con Buonanno.

Il tabellino del match:

OLIMPIA VERONA: Massafra, Epp, Guandeline, Portinari, Frigerio, Calabrese, Fahmi, Lukaian, Buonanno, Battistello, Magrone, Baldo. All. Castagna.

CDM FUTSAL: Ortisi, Schettino, Avellano, Moragas, Boaventura, Da Silva, Pagliarulo, Valentini, Parodi, Zanello, Ricci, Politano. All. De Jesus.

ARBITRI: Onesti di Pescara e Romeo di Roma 2 – CRONO: Migliaccio di Seregno.

RETI: 15.20 Moragas, 20.20 Avellano, 24.40 Moragas, 33.08 Frigerio, 35.36 Da Silva, 37.14 Moragas, 39.13 Buonanno .

NOTE: Ammoniti 31.52 Calabrese.