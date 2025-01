Calcio a 5, i numeri al giro di boa del campionato: CDM Futsal al nono posto

Campo Ligure. Il weekend ha mandato in archivio, insieme alla 13esima giornata di campionato, anche il girone d’andata. Siamo insomma al giro di boa di questo campionato, iniziato per la CDM Futsal lo scorso 11 ottobre con la gara di debutto contro il Futsal Cesena. Da quel 2-2, con botta e risposta firmato (per i genovesi) Boaventura-Moragas, di acqua sotto ai ponti ne è passata davvero tanta. La squadra ha lottato, è cresciuta, ha affrontato situazioni che forse nemmeno avevamo messo in preventivo di dover affrontare ma, alla fine, ha saputo trovare sempre il bandolo della matassa. Svolta l’angolo della prima metà di campionato al nono posto in classifica, con 16 punti all’attivo, frutto di 5 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte, con un equilibrio perfetto fra le reti segnate e quelle subite: 38 in entrambe le caselle.

Dopo un inizio contraddistinto da alti e bassi, con il pareggio contro il Cesena, la vittoria sul campo del Saints Milano e le due sconfitte in casa contro l’Altamarca e in trasferta contro la Leonardo, i ragazzi di mister De Jesus hanno infilato due vittorie casalinghe che ora, a distanza di settimane, assumono un peso specifico davvero importante. La prima, l’8 novembre, per 2-1 contro l’Elledì e la seconda, pochi giorni dopo nel turno infrasettimanale del 12 novembre, imponendosi 4-2 contro il Pordenone. Due vittorie, guarda caso, che portano impresso a fuoco il marchio del capitano Andrea Ortisi, autore in entrambe le gare di una doppietta. Un “vizio del goal” che il Gallo di Augusta non ha certo perso, neppure dopo la trionfale stagione 23/24. Anche in questa prima metà di campionato, Ortisi è stato infatti il top scorer della CDM, con 12 reti segnate fin qui. A rendere ancor più impressionante il suo ruolino di marcia è anche il fatto che le 12 reti sono frutto di 5 doppiette (contro Altamarca, Pordenone, Elledì, Modena e Rovereto). Alle sue spalle, nella classifica dei marcatori blubiancoverdi, troviamo Lucio Moragas. Il pivot argentino, con la tripletta messa a segno sabato in casa del Verona, è salito a 7 reti in campionato, scavalcando Geovanne Da Silva, salito a sua volta a 6. Seguono Marco Boaventura con 5 centri, Matteo Avellano con 4, Francesco Ricci con 2 e Alessandro Schettino con un goal all’attivo. A completare il conto di 38 reti, un autogoal (peraltro decisivo) segnato nella gara vinta per 4-3 contro l’Olympia Rovereto.

Inizio un po’ sull’ottovolante, dicevamo, poi un paio di vittorie importanti prima di 5 sconfitte di fila. Un periodo nero, anzi nerissimo, non tanto dal punto di vista del gioco ma soltanto dei risultati: il 4-3 subito in rimonta contro il Modena Cavezzo, il ko con lo stesso risultato contro l’allora capolista Mantova (dopo aver recuperato il pari a 6’ dalla sirena finale), il 7-5 maturato nell’ultimo minuto di gioco nonostante le espulsioni di Ricci e Schettino, il 3-1 contro il Lecco e infine il 4-3 casalingo contro il Maccan Prata, anche in questo caso in rimonta dopo essere stata avanti per 3-0 al quarto d’ora del primo tempo. Tutte sconfitte di misura o quasi, sempre tenendo gli avversari sulla corda, sempre condannati dagli episodi o da un portiere avversario in versione saracinesca abbassata. Finalmente, nell’ultima del 2024 contro l’Olympia Rovereto, per la CDM arriva la vittoria che spezza l’incubo e poi, nella prima gara del nuovo anno, il 5-2 in casa dell’Olimpia Verona.

Andando a vedere più nel dettaglio i tabellini, si scopre che la CDM segna prevalentemente nel secondo tempo delle proprie partite: 24 reti segnate nella ripresa a fronte di sole 14 segnate nel primo tempo. Si scopre anche che, mentre nei secondi tempi i goal della squadra arrivano ugualmente nella prima come nella seconda parte (12 reti fra il 1’ e il 10’ e altrettante fra l’11’ e il 20’), nei primi tempi invece la squadra segna decisamente di più nella prima parte: 9 reti (cioè il 64%) nei primi 10’ di gioco e solo 5 (cioè il 36%) nei restanti 10’.

Anche sul fronte dei goal subiti, i tabellini della CDM cambiano soprattutto nei secondi tempi, con 23 reti subite sulle 38 totali. Nelle prime frazioni di gioco invece la difesa sembra tenere decisamente meglio, con solo 15 reti al passivo. Nei primi tempi, 8 reti sono state incassate nei primi 10’ e le altre 7 nei restanti 10’. Sostanziale equilibrio anche nei secondi tempi: 10 reti su 23 sono state subite nella prima parte della frazione, le restanti 13 invece dall’11’ al 20’.

Venerdì sera si riparte, andando a rendere visita al Futsal Cesena ma il girone di ritorno avrà un’insidia in più per la CDM visto che in ben tre occasioni le avversarie di turno hanno richiesto l’inversione di campo. Le gare contro Pordenone, Modena e Maccan Prata infatti sono state giocate al Palazzetto di Campo Ligure, benché da calendario fossero delle trasferte. Questo significa che al ritorno la CDM potrà giocare solo 4 gare fra le mura amiche.