Cade sul sentiero e si rompe una caviglia, escursionista genovese recuperata dal soccorso alpino a Bogliasco

Genova. Intervento in località Sessarego nel Comune di Bogliasco sul sentiero IV Novembre per una donna genovese di 61 anni che durante un’escursione è caduta e si è procurata la probabile frattura della caviglia destra.

Non riuscendo più a proseguire è intervenuto il soccorso alpino speleologico Liguria grazie al presidio attivato giusto a fine 2024 a Bogliasco grazie alla collaborazione con il Comune. La donna è stata prima dedicata e stabilizzata. Quindi il personale del Soccorso alpino ha agevolato il recupero dell’infortunata da parte delle di soccorso drago che ha trasportato la donna al San Martino di Genova.

Si tratta del primo intervento in zona da quando è stato attivato il presidio del Soccorso alpino a Bogliasco grazie alla disponibilità del Comune che ha messo a disposizione uno spazio per un mezzo di soccorso.

Grazie a questa sinergia i tempi di intervento in zona si riducono in maniera significativa.