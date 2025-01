Ca’ Nova, 100mila euro per la riqualificazione della galleria di via della Benedicta

Genova. Dopo il sopralluogo di metà dicembre nel quartiere Ca’ Nova, sulle alture di Voltri, arrivano novità per la galleria di via della Benedicta, le cui condizioni di degrado erano state segnalate sui dai residenti sia dal presidente del Municipio, Guido Barbazza.

Ad annunciare il progetto è stato il nuovo assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova, Ferdinando De Fornari: “Iniziano ad arrivare i primi frutti del lavoro che stiamo svolgendo insieme ai Municipi attraverso le giunte itineranti – ha detto De Fornari – e soprattutto arrivano risposte celeri a problemi che sono molto sentiti della popolazione. Durante il Municipio in Giunta a Ca’ Nova, infatti, tramite il presidente Guido Barbazza, era stata portata alla nostra attenzione la situazione in cui versava la galleria di via della Benedicta. Abbiamo quindi elaborato una progettazione complessiva per una riqualificazione generale”.

Si partirà con un primo stralcio da circa 100mila euro che riguarda gli impianti di videosorveglianza, l’illuminazione pubblica e le migliorie generali di tutto l’ambiente coperto con la tinteggiatura delle strutture portanti.