Genova. Notte di super lavoro per i vigili del fuoco quella appena trascorsa, durante la quale un forte vento di burrasca si è abbattuto su Genova e la Liguria creando diverse criticità in praticamente tutta la provincia genovese, da Arenzano al Tigullio.

Diversi gli alberi e i rami caduti su strade e parcheggi, per i quali i pompieri hanno fatto decine di interventi. Tra i più impegnativi quello in via Gaeta, dove un albero è caduto in strada. Nella notte, poco prima delle 4, si è rotto un tubo dell’acqua in viale Gambaro, attualmente ancora senz’acqua: le operazioni di ripristino dovrebbero concludersi in mattinata.

Il vento ha anche dato forza ad un piccolo incendio boschivo scaturito sempre nella notte alle spalle di Voltri, in zona via Superiore dei Giovi: l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme, spinte dalla forte aerazione della notte, si spingessero in prossimità delle case.

guarda tutte le foto 6



Incendio sulle alture di Voltri

L’avviso di Burrasca e i provvedimenti

La giornata sarà quindi caratterizzata dal vento di burrasca, come previsto ieri da Arpal: possibili raffiche fino 80-90 km/h sulla costa, oltre 120-140 km/h sui crinali più esposti. Mare molto mosso sui capi di Ponente, fino ad agitato al largo. Disagio fisiologico per freddo su tutta la costa, anche moderato sull’entroterra specie nelle ore serali e notturne e nelle zone più ventilate.

Il comune di Genova ha emesso un’ordinanza di sicurezza per quanta riguarda la viabilità e la circolazione sul territorio comunale: scattato il divieto per moto e telonati in sopraelevata per tutta la giornata di oggi, chiusi al pubblico giardini e parchi storici comunali. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno (musei, impianti e locali per attività ludico/sportive, locali ad uso abitativo/associativo), sono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso ed il deflusso; chiusi al pubblico nelle giornate di martedì 14 gennaio di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.