Bucci: “Disavanzo della sanità a 40 milioni, arriverà a zero”. Referendum? “Non ho paura dei liguri”

Genova. Il disavanzo della sanità ligure è sceso a 40 milioni e l’obiettivo della Regione resta quello di azzerarlo completamente. È quanto annuncia il presidente Marco Bucci in un’intervista all’agenzia Italpress: “Abbiamo la certezza di poter chiudere a zero – spiega – quindi sono confidente che il risultato sarà molto positivo”.

“Questo numero che è venuto fuori, 258 milioni, direi che era frutto di una campagna elettorale, per usare un eufemismo – ha aggiunto il governatore -. Al check, quando abbiamo visto le cose come erano in realtà, abbiamo visto che tanti miglioramenti si sarebbero potuti fare, e soprattutto non dobbiamo mai dimenticare che un conto è la stima e un conto sono i risultati reali. Sono due cose diverse, sono importanti ambedue ma bisogna imparare a gestirle”.

Parlando ancora di sanità, Bucci ribadisce che il primo provvedimento per abbattere le liste d’attesa sarà “scolpire nella pietra i percorsi di trattamento già identificati per i pazienti a lungo termine: il medico o addirittura l’ospedale prenotano già tutto quello che deve essere fatto senza aspettare l’ultimo momento”. Il governatore insiste: “I macchinari vanno usati 10-12 ore al giorno, pagheremo lo straordinario a tutto il personale necessario”. Altro aspetto cruciale sarà il Cup unificato per tutta la Liguria: “Diamo possibilità ai pazienti di prenotare un esame immediatamente, però spostandosi dove c’è possibilità di farlo”.

All’orizzonte del 2025 ci sono almeno due sfide politiche per Bucci. La prima sarà la riforma dello Statuto per istituire i sottosegretari e ampliare la giunta (su quest’ultimo punto sarà il Parlamento a dire l’ultima parola con un’apposita legge), prevedendo per tutti la stessa remunerazione dei consiglieri regionali. Bucci replica al Pd e ribadisce quanto promesso: “La proposta dice che si va avanti senza necessità di ulteriori oneri economici. Oggi il Consiglio regionale costa circa 20 milioni, in questi 20 milioni troveremo il compenso anche per gli altri“.

Insomma, l’intenzione è quella di recuperare i soldi tra quelli già previsti per le spese istituzionali. I dem hanno già annunciato che chiederanno il referendum, ma il governatore non teme ricadute: “I liguri comandano sempre, comandano tutto, comandano me e tutti quanti. Si fa quello che vogliono i liguri, è il bello della democrazia. Non ho paura della prova referendum, perché penso che non si farà assolutamente. Il referendum costa 5 milioni, quindi se qualcuno vuole veramente buttare via i soldi, spende 5 milioni per fare il referendum“.

In primavera ci saranno le comunali a Genova. E Bucci non ha dubbi: “Noi abbiamo definito che il candidato sia Pietro Piciocchi e andremo avanti così. Spazi di discussione ce ne sono sempre. Chissà che cosa succederà fra due o tre mesi, non lo possiamo sapere. Però oggi il candidato è lui e andiamo tutti quanti fortemente allineati su di lui“, ha aggiunto. Poi la frecciata agli avversari: “Questa è la grossa differenza: dall’altra parte il candidato non c’è ancora e chissà mai quando ci sarà. Se andiamo a votare a maggio, direi che abbiamo cinque mesi. Sarebbe opportuno che il candidato venisse fuori. Noi vogliamo vincere, il candidato ce l’abbiamo, sappiamo cosa fare, stiamo anche definendo il programma in maniera che ci sia la partecipazione dal basso. Probabilmente avremo candidato e programma prima che dall’altra parte ci siano i candidati”.