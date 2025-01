Altraonda Festival, anche Brunori Sas sarà in concerto a luglio al Porto Antico

Genova. Anche Brunori Sas sarà protagonista con la sua musica quest’estate a Genova. Il cantautore sarà in concerto all’Arena del Mare al Porto Antico venerdì 11 luglio 2025, nell’ambito di Altraonda Festival, il nuovo festival musicale alla sua prima edizione che animerà l’estate genovese e di cui si sapranno maggiori dettagli nelle prossime settimane.

Le prevendite dei biglietti sono disponibili da domani, venerdì 31 gennaio 2025, dalle ore 14.30 su www.vivoconcerti.com. Da lunedì 3 febbraio 2025 alle ore 14.30 saranno disponibili nei punti vendita autorizzati.

In attesa della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo e dell’uscita del nuovo album, Brunori annuncia il tour estivo L’Albero delle Noci, con 13 date nelle arene e nei festival estivi più importanti d’Italia, tra cui Altraonda Festival a Genova l’11 luglio 2025.

Il tour sarà l’occasione per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori, i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico “L’albero delle noci”, in uscita venerdì 14 febbraio per Island Records.

L’album di dieci tracce prende il nome dal brano che Brunori ha scelto di presentare al 75° Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston, lo stesso palco che, nella Serata Cover di venerdì 14 febbraio, lo vedrà al fianco di Riccardo Sinigallia e di Dimartino in un sentito omaggio a Lucio Dalla sulle note de “L’anno che verrà”.

Di Altraonda Festival fanno parte anche i concerti già annunciati di Lazza e Diodato