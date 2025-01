Brignole, il tunnel di Borgo Incrociati ripulito dai graffiti: in arrivo due nuovi murales

Genova. È stato nuovamente ripulito dai graffiti il muro nella parte terminale del tunnel pedonale di Brignole, all’imbocco sul lato di Borgo Incrociati. L’intervento, insieme a una generale sistemazione di piazza Raggi, è stato realizzato nelle ultime ore dagli operatori dell’area tecnica del Municipio, ma è solo propedeutico a una nuova operazione di street art in quella che ormai è diventata una vetrina permanente di murales in uno dei punti di maggiore passaggio in città.

“Il Municipio Bassa Valbisagno ha vinto un bando Genoa Global Goals Award – spiega il presidente Angelo Guidi -. Su una parte verrà realizzato un murale dai ragazzi dell’istituto Maria Ausiliatrice, mentre la seconda parte sarà utilizzata da un writer ingaggiato da Iren“.

Il contributo per l’intervento, riferisce l’assessore alle Manutenzioni Andrea Barreca, si aggira sui 4mila euro. Il bando, arrivato alla terza edizione, premia idee e progetti proposti da scuole e imprese, ed è focalizzato sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Agenda Onu 2030, per la realizzazione di iniziative di tutela del patrimonio naturale della città.

Negli scorsi anni, grazie soprattutto ai patti di collaborazione avviati dalla precedente amministrazione municipale e portati avanti da quella attuale, il tunnel di Borgo Incrociati è diventato una sorta di museo della street art con opere di svariati autori: tra questi si ricordano Antonio Mura alias Roisone (che ne ha realizzato la maggior parte), Gloria Pallotta per il Centro antiviolenza Mascherona, Rom_one, Corrado Leoni, Rozalia Diana Mantzoros.

I murales, insomma, sembrano essere l’unico antidoto alle scritte che spesso acuiscono la percezione di degrado in una zona, quella di Borgo Incrociati, che da un lato ha beneficiato di un’estesa riqualificazione urbana e dall’altro è ancora alle prese con sporcizia e raduni di sbandati.

La buona notizia è che il lungo cantiere della nuova sede Iren – iniziato nel 2020 e passato attraverso varie peripezie legate anche ai rallentamenti del Covid – è finalmente in dismissione, come dimostra anche la riapertura dell’accesso alla metropolitana su via Canevari. E il mese prossimo dovrebbe tenersi l’inaugurazione ufficiale del quartier generale della multiutility, di fatto già frequentato da alcuni dipendenti.