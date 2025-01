Pareggio della Sampdoria a Brescia: l’1-1 prolunga la striscia negativa dei blucerchiati

Diventano dodici le partite senza vittorie della Sampdoria. Il match del Rigamonti non interrompe una striscia sempre più preoccupante. L’1-1 contro il Brescia è figlio di un buon primo tempo e una ripresa di grande sofferenza. Perché se i blucerchiati erano apparsi più pericolosi rispetto agli avversari nei primi 45 minuti, trovando anche il gol con Coda, il copione nel secondo tempo si è completamente ribaltato. Forse nella ripresa si è vista la peggior versione della Sampdoria di Semplici, completamente dominata dal Brescia.

Quello di oggi è dunque, per come si è svolta la gara, un punto guadagnato e non sono due punti di persi. Il Doria ha rischiato di perdere ed è stato graziato da due belle parate di Ghidotti e dall’imprecisione sottoporta di Besaggio. Di positivo resta certamente il gol di Coda, un gioiello del 9 blucerchiato che con una conclusione a giro ha trovato un palo-gol di pregevole fattura. Oltre a questo, due conclusioni da fuori area di Bellemo e Yepes che hanno costretto Lezzerini a parate notevoli. Non è un caso quindi che il centrocampo sia stato il reparto più positivo.

Partita condizionata anche da due cambi forzati, quelli di Akinsanmiro e Depaoli, e dall’ennesima distrazione difensiva dell’ultimo periodo. Sul gol di Moncini, infatti, Veroli si perde completamente l’inserimento dell’avversario. Balbettante anche l’esordio di Beruatto, subentrato nella ripresa. Ma la nota più negativa, ovviamente resta la classifica. I blucerchiati rimangono al sedicesimo posto con la salvezza sicura distante tre punti e i playoff distanti sette punti. Insomma, era legittimo aspettarsi qualcosa di più dalla trasferta lombarda.

BRESCIA 1 (51′ Moncini) vs SAMPDORIA 1 (33′ Coda)

90+6′ Finisce qui al Rigamonti. Sono dodici le partite senza vittorie della Samp

90+2′ Spreca ancora il Brescia con l’incursione di Bianchi che arriva al limite dell’area piccola e calcia fuori.

90′ Saranno sei i minuti di recupero.

85′ Clamorosa occasione per il Brescia! Besaggio riceve a pochi passi dalla porta e spreca malamente, tirando sul fondo. Si salva la Samp che ricorre a forze fresche: entrano Sekulov e Vulikic, fuori Tutino e Meulensteen.

83′ Destro violento di Dickmann sul primo palo, Ghidotti ci arriva e mette in corner. Secondo tempo di grande sofferenza per la Samp.

82′ Mancino di Corrado dal limite, riesce a bloccare Ghidotti.

78′ Samp pericolosa su calcio di punizione: pallone a cercare i saltatori, spizzata di Meulensteen e girata di Riccio che viene bloccata da Lezzerini. Tutto però a gioco fermo, c’era una posizione di offside.

76′ Tentativo dal limite di Yepes che viene murato, ripartenza del Brescia guidata da Moncini che conquista un calcio d’angolo.

73′ Altra chance per il Brescia con l’assist di Borrelli verso Verreth, il piazzato del centrocampista viene però respinto. Momento di difficoltà per la Samp.

71′ Sviluppo interessante del Brescia che termina con il cross di Verreth per Nuamah, il 20 delle rondinelle però non riesce a colpire la sfera e spreca una buona opportunità.

66′ Pericoloso Nuamah con un destro potente, tiro di collo-esterno che finisce sul fondo. Eccola intanto la sostituzione: dentro Borrelli e Besaggio, fuori Juric e Galazzi.

65′ Squadre che cominciano ad allungarsi. Pronto nel frattempo un doppio cambio per Bisoli.

63′ Ripartenza blucerchiata di Tutino che poi offre a Vieira, l’inglese prolunga per Yepes che va al tiro: conclusione indirizzata verso il sette, riesce a deviare Lezzerini.

60′ Momento delicato: possibile tocco con il braccio in area di Beruatto. Massa però non viene richiamato, si riparte con un angolo per il Brescia.

57′ Colpo alla testa per il capitano blucerchiato, costretto ad uscire in barella. Seconda sostituzione e secondo slot per la Samp: esordisce in maglia blucerchiata Pietro Beruatto.

54′ Disattenzione difensiva della Samp sul gol del pareggio. Meulensteen non legge il velo di Juric e non interviene, Veroli si perde l’inserimento di Moncini. Intanto fermo a terra Depaoli.

51′ Pareggia il Brescia. Cross basso di Bertagnoli dalla destra, velo di Juric e Moncini, puntuale sul secondo palo, trasforma. 1-1 al Rigamonti.

49′ Tentativo di Tutino che conclude quasi da fermo, deviazione e corner.

Comincia la ripresa!

Secondo Tempo

45+3′ Termina il primo tempo, Samp avanti a metà gara.

45+1′ Il recupero di tre minuti comincia, tanto per cambiare, con un’ammonizione: sanzionato il fallo di Meulensteen su Bertagnoli.

43′ Ennesimo cartellino tirato fuori da Massa: stavolta viene ammonito Juric. Si preannuncia un secondo tempo particolarmente delicato dal punto di vista disciplinare.

40′ Altro ammonito, è Gennaro Tutino. C’è un cambio intanto nella Samp: Semplici ha visto Akinsanmiro particolarmente nervoso, entra Vieira al suo posto.

38′ Cartellino anche per i due tecnici, Bisoli e Semplici. Nervosismo alle stelle in questo finale di primo tempo.

36′ Ammonito per esultanza provocatoria Akinsanmiro (forse a sua volta provocato dal pubblico bresciano). Giallo anche a Lezzerini.

33′ Coda! Si sblocca la sfida con il piazzato meraviglioso di Massimo Coda. Il sesto centro in campionto di Coda è un gioiello, l’attaccante dai 15 metri, sul centro-destra, calcia a giro e trova il vantaggio.

29′ Lampo Samp con Bellemo, Lezzerini mette in corner. Verticalizza Riccio per Tutino, scarico verso il centrocampista che va alla conclusione, grande risposta del portiere del Brescia che ci arriva con la punta delle dita.

28′ Fuorigico di Moncini, pescato in profondità. L’11 aveva superato Ghidotti e realizzato il gol che avrebbe dato il vantaggio al Brescia.

24′ Tiro debole di Verreth che diventa un assist per Juric, il 7 si gira e calcia: para Ghidotti.

15′ Ci prova Depaoli dal limite dell’area dopo aver saltato un avversario: conclusione debole, blocca Lezzerini.

12′ Primo vero pericolo della gara: cross dalla sinistra, colpo di testa di Juric a servire Moncini e tentativo in rovesciata che termina fuori di poco.

11′ Prove d’intesa tra Tutino e Coda. Il 9 cerca di pescare il 10 con un cross sul secondo palo, ma il tentativo è impreciso. Chissà che questa sia la sera giusta per rivedere giocate interessanti tra i due attaccanti.

7′ Risponde la Samp con il passaggio di prima di Venuti per l’inserimento di Akinsanmiro. Il centrocampista, da posizione defilata, entra in area ma non riesce a trovare compagni.

5′ Si conclude abbondantemente sul fondo il cross di Bertagnoli, dopo un’azione manovrata del Brescia. Ritmo tranquillo in questi primissimi minuti.

Si parte! Primo possesso per la Samp.

Primo Tempo

Squadre in campo. Si svolgerà il minuto di silenzio in memoria di Fabio Cudicini poi inizierà il match.

Solo una modifica nello scacchiere blucerchiato rispetto all’undici che ha chiusto il 2024 con la sconfitta contro il Pisa. Infatti, al posto dello squalificato Ioannou rientra Depaoli. Panchina invece per il nuovo acquisto Pietro Beruatto.

Le formazioni ufficiali:

Brescia (4-4-2). Lezzerini; Dickmann, Adorni, Papetti, Corrado; Galazzi, Bertagnoli, Verreth, Nuamah; Juric, Moncini. A disposizione di mister Pierpaolo Bisoli: Andrenacci, Paghera, Calvani, Bjarnason, Bianchi, Maucci, Borrelli, Muca, Besaggio.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Meulensteen, Veroli; Depaoli, Bellemo, Yepes, Akinsanmiro, Venuti; Tutino, Coda. A disposizione di mister Leonardo Semplici: Vismara, Scardigno, Vieira, Ricci, Pedrola, Beruatto, Vulikic, Leonardi, Fisher, Benedetti, Sekulov.

La direzione di gara è affidata a Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Miniutti. Il quarto ufficiale è Madonia, mentre controlleranno tutte le azioni in sala VAR Di Martino e Di Vuolo.

Brescia. Comincia oggi il 2025 della Sampdoria. Il nuovo anno dei blucerchiati parte dal “Mario Rigamonti” di Brescia, contro una squadra che, proprio come la Samp è in crisi di risultati. Sei punti per i lombardi e cinque per il Doria nelle ultime otto giornate. Entrambe, inoltre, hanno cambiato allenatore un mese fa: alle Rondinelle è arrivato Bisoli, alla corte blucerchiata Leonardo Semplici. E, ironia della sorte, proprio contro la Sampdoria è arrivata l’ultima vittoria del Brescia: 0-1 a Marassi il 3 novembre, rete di Bjarnason.

Insomma, Brescia e Samp sono accomunate da diversi fattori, compresa la classifica. Si sfidano infatti la quindicesima e la sedicesima di questa Serie B. Ma da oggi deve necessariamente cambiare il campionato della Sampdoria. Semplici insegue il primo successo da allenatore blucerchiato dopo le buone prestazioni delle ultime uscite. Inutile girarsi intorno dunque, questa sfida rappresenta un appuntamento importante per tenere nel mirino la zona playoff.