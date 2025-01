Bolzaneto, cadono massi dal versante sulla strada: circolazione limitata in via Fornace

Genova. Continua la conta dei danni dovuto al dissesto idrogeologico dopo l’ondata di forte maltempo che ha colpito Genova e la Liguria.

Poco dopo le 8 i Vigili del Fuoco di Bolzaneto sono stati inviati in via Fornace del Garbo per caduta massi. La squadra, in collaborazione con Aster, hanno provveduto a tagliare gli alberi soprastanti che si trovavano in condizione di poter occupare la sede stradale e a liberare la strada dai massi.

Predisposte dal Comune barriere protettive e valutazione del geologo. Nessuna persona coinvolta.