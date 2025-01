Biblioteca Berio, dal 2 febbraio sarà aperta anche alla domenica dalle 10 alle 18

Genova. La biblioteca Berio sarà aperta anche la domenica a partire dal 2 febbraio dalle 10 alle 18. Uno sforzo dell’Amministrazione per andare incontro alle esigenze soprattutto dei tantissimi giovani, universitari e non, che necessitano di un luogo per studiare anche nei giorni di chiusura di aule studio e, appunto biblioteche. Sarà la Cooperativa Solidarietà e Lavoro a occuparsi della gestione domenicale, durante la quale non si potranno consultare o prendere in prestito volumi, ma solo usufruire degli spazi per leggere, studiare e utilizzare materiale propri. Questo proprio perché non sarà presente personale del Comune. Saranno utilizzabili anche i servizi igienici ed è presente la connessione wi-fi per navigare su internet.

La biblioteca Berio può vantare circa 400 mila opere conservate al suo interno e, nel solo 2024, ha registrato più di 117 mila presenze.

«Come Amministrazione diamo il via a questa apertura domenicale che riteniamo assolutamente necessaria per una grande città come Genova – dichiara l’assessora alla Cultura del Comune di Genova Lorenza Rosso -. Si tratta di una risposta concreta ai bisogni dei nostri cittadini, soprattutto giovani: garantiamo così un luogo al coperto e al caldo, dotato di scrivanie, panchine e sedie, per esigenze di studio e lavoro da remoto. La biblioteca Berio, oltre a essere la più grande della città, è un punto di riferimento per residenti e pendolari, oltre a essere nel cuore di Genova. A partire dal 2 febbraio cominceremo a tenere monitorati gli accessi domenicali nei prossimi mesi, dopodichè, se la risposta sarà positiva, valuteremo altre iniziative per valorizzare ulteriormente la struttura e i suoi spazi».

Nel contempo, il polo sede della biblioteca Firpo a Pra’, in via della Benedicta, amplierà il suo orario d’apertura dal lunedì al venerdì: è aperta sette ore in più alla settimana grazie allo svolgimento delle attività del servizio Educativa per adulti delle Politiche sociali. L’ampliamento dell’orario garantisce maggior fruizione degli spazi e più presenza sul territorio, permettendo ai residenti di poter intensificare la frequentazione in un luogo d’aggregazione che si propone come punto d’incontro per sviluppare rapporti sociali e di convivialità.

«Per quanto riguarda la Firpo – rimarca l’assessora Lorenza Rosso – andiamo a implementare gli orari per garantire maggior presenza sul territorio. In questo caso è fondamentale l’apporto delle Politiche sociali, per questo ritengo imprescindibile il binomio tra cultura e sociale. Ho avuto la delega alle Politiche sociali fino a pochi mesi fa e ora il mio obiettivo è quello di intrecciare sempre più questi due temi di assoluta rilevanza per la comunità. In tal senso rimarco la fattiva collaborazione con l’assessore alle Politiche sociali Enrico Costa e con gli uffici competenti, che hanno dato il loro prezioso contributo affinché il servizio potesse venir ampliato e potenziato”.

Di seguito i nuovi orari della biblioteca Firpo:

•⁠ ⁠Lunedì 12-16

•⁠ ⁠Martedì 10-12.30

•⁠ ⁠Mercoledì 10-12.30

•⁠ ⁠Giovedì 9.30-18.30

•⁠ ⁠Venerdì 10-12.30