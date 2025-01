BeNaTuRaL, al via il progetto per consolidare il benessere umano attraverso natura e risorse marine

Genova. Il Progetto BeNaTuRaL “Il Benessere umano attraverso la natura: tutela della biodiversità e valorizzazione della piccola pesca in Mar Ligure” è stato selezionato nell’ambito del Bando Simbiosi- Insieme alla natura per il futuro del pianeta ed è promosso, come maggior sostenitore, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Partner del Progetto sono Cooperativa Dafne Impresa Sociale (Capofila), Genoa Marine Centre della Stazione Zoologica A. Dohrn, Parco Nazionale Cinque Terre – Area Marina Protetta, Associazione Storie di Barche

La prima riunione operativa di avvio del progetto per il confronto tra i partner, sostenitori del progetto e stakeholders avrà luogo presso il MOG Mercato Orientale di Genova in Via XX Settembre il 24 Gennaio 2025 dalle ore 9h00 alle ore 14h00.

Il progetto ha come obiettivo principale quello di creare nuovi luoghi di incontro per attività di educazione e per favorire le interrelazioni tra i diversi attori operanti nei diversi comparti marittimi e la comunità. Strumenti informativi permanenti serviranno nel lungo termine a fornire informazioni chiare ed efficaci fruibili da tutti.

Saranno realizzati eventi dedicati, attività di didattica e di comunicazione presso le aree portuali della città di Genova e Savona, all’interno del Museo Galata “Mu.MA” e nelle Aree Marine Protette. La cittadinanza ed i visitatori potranno partecipare a laboratori per conoscere il mestiere del pescatore, dei maestri d’ascia, i prodotti locali del mare e la cucina. Si potrà inoltre svolgere brevi escursioni nel Porto Antico con un gozzo restaurato. Attraverso la programmazione di visite guidate, esperienze laboratoriali e pacchetti turistici di più giorni che saranno promossi e divulgati non solo a viaggiatori interessati ma anche alla cittadinanza intera, sarà possibile valorizzare l’ecosistema della piccola pesca all’interno di prodotti turistici.

Ci aspettiamo, quindi, di ottenere un incremento della consapevolezza nelle scelte quotidiane delle comunità residenti e non, attraverso comportamenti sostenibili e la rigenerazione e valorizzazione attraverso la filiera della pesca di contesti urbani poco frequentati e vissuti come la Vecchia Darsena.

Marilù Cavallero, Presidente D.A.F.N.E. Soc. Coop. Impresa Sociale: “Siamo orgogliosi del ruolo da capofila in questo Progetto finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo all’interno del Bando “Simbiosi 2023″. Le linee del Progetto rientrano perfettamente nella missione della nostra Cooperativa, diventata nel 2020 Impresa Sociale. Le motivazioni che ci hanno portato a proporre questo progetto sono state essenzialmente due: l’urgenza di implementare le conoscenze sulla biodiversità marina, gli ecosistemi e la piccola pesca locale attraverso l’educazione e la ricerca e salvaguardare contesti come la Vecchia Darsena di Genova dove ancora esistono e resistono componenti culturali, storiche, sociali ed emozionali legate al mare nel contesto di una grande città”.