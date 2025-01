Genova. Un’ intensa perturbazione atlantica ha approcciato il Golfo del Leone nelle prime ore oggi, portando un repentino peggioramento delle condizioni meteo sul bacino del Mediterraneo. Precipitazioni localmente intense, ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali e nevicate confinate alle quote di montagna caratterizzeranno il peggioramento sulla nostra regione, dai connotati tardo-autunnali.

Le previsioni del centro Limet indicano una prima parte della nottata con residue pioviggini o veloci rovesci sui settori interni centro-orientali e localmente sulle creste e sulle vallate interne del settore centro-occidentale (ove non si escludono locali fenomeni di gelicidio entro l’alba). A partire dalla mattinata parziale esaurimento dei fenomeni tra Tigullio e Spezzino, con primi rovesci sull’Imperiese. Durante le ore pomeridiane sarà possibile la progressiva intensificazione delle precipitazioni sui settori occidentali con il passaggio frontale previsto per la serata tra Imperiese e Genovesato centro-occidentale e per la serata/nottata sul centro-levante. Con il passaggio frontale saranno possibili precipitazioni localmente intense e isolati ma possibili fenomeni di “grattarone” o “gelicidio” (localizzati nelle vallate interessate da omeotermia dell’entroterra Savonese). Nevicate confinate alle creste delle Alpi Marittime/Liguri sopra i 1800-2000mt. Miglioramento sul Ponente regionale a partire dalla serata.

I venti saranno deboli o moderati dai quadranti meridionali su Imperiese e centro-levante della regione, con locali raffiche superiori ai 50 Km/h a partire dalla mattinata. Deboli o moderati da Nord sulle vallate esposte del Savonese fino alla fine del periodo.

Mare molto molto. Temperaturw in generale e sensibile aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, anche in quota.