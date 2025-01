A San Lorenzo corteo storico e presepe vivente, annullati per maltempo Les Mongolfiers e il Rigiocattolo

Genova. Con il presepe vivente allestito nella cattedrale di San Lorenzo sono iniziati i festeggiamenti per l’Epifania. .

Dopo il debutto dell’anno scorso con 50 figuranti, quest’anno l’iniziativa dei cortei dei Magi e del presepe vivente ha quasi raddoppiato il numero dei partecipanti: 85 figuranti in costume, ispirati alle statuine del Maragliano, hanno partecipato ai cortei organizzato dall’assessorato alle Tradizioni del Comune di Genova in collaborazione con l’arcidiocesi.

Tre, uno per ogni Re Magio, i cortei che hanno attraversato le vie del centro cittadino partendo dalle chiese di San Filippo Neri, San Marco al Molo e Santa Marta, con la partecipazione dei gruppi storici – I Gatteschi, Voltri, Pro Loco Centro Antico, Sextum, Gruppo Storico Sestrese, Associazione Corte Fieschi Casella Vallescrivia, Gruppo Storico Procobera, Gruppo Folk Città di Genova, San Giorgio – e il supporto musicale di chiarine e tamburi da parte della banda di Pra’ oltre che delle cornamuse.

I tre cortei si sono ricongiunti per la rappresentazione finale nella cattedrale di San Lorenzo dove i figuranti, ciascuno con il proprio costume e ruolo, hanno fatto rivivere la magia del presepe vivente, inserito all’interno dei 74 presepi dei percorsi del “passaporto dei presepi”.

“Il presepe vivente è un’antica tradizione genovese che la nostra amministrazione, con il supporto dell’arcidiocesi, dei gruppi storici e di tantissimi cittadini volontari, ha voluto fortemente riprendere e ravvivare per riallacciare quel filo che oggi, grazie a un lungo e laborioso impegno comune, è tornato a legarci al patrimonio culturale, sociale e identitario della nostra città – dichiara l’assessora comunale alle Tradizioni Paola Bordilli – è stata una grande emozione, dopo il debutto dell’anno scorso, riportare per le strade genovesi i cortei dei Re Magi”.

MALTEMPO, ANNULLATI “LES MONGOLFIERS” E IL “RIGIOCATTOLO”

A causa del maltempo previsto per la giornata di domenica 5 gennaio, sono stati annullati lo spettacolo “Les Mongolfiers” e la mostra-mercato il “Rigiocattolo” promossa dai Giovani per la Pace della Comunità di Sant’Egidio.

DOMANI LA BEFANA A MATTEOTTI, SALVO TEMPORALE

In attesa di aggiornamenti meteo resta in programma lunedì 6 gennaio alle 15 in piazza Matteotti, per la felicità di grandi e piccini, l’arrivo della Befana che si calerà come da tradizione dalla scala dei Vigili del Fuoco per donare caramelle ai bambini, mentre la banda musicale di Rivarolo suonerà per tutti.

Quest’anno, il Comando dei Vigili del Fuoco porterà in piazza anche uno dei suoi mezzi per permettere ai bimbi di salirci e visitarlo, come fossero dei veri Vigili del Fuoco. Le caramelle donate a tutti i presenti saranno offerte da Fiva Confcommercio e Carrefour.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Comune di Genova, Fiva Confcommercio, Comando dei Vigili del Fuoco e Associazione nazionale del Corpo dei Pompieri. Quest’anno entra a far parte del team anche AMIU Genova che, durante la festa, metterà a disposizione dépliant informativi, matite e penne per sensibilizzare sempre di più le famiglie sui temi della raccolta differenziata.