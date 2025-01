L’Epifania tutte le feste porta via: tra cimenti e Befane, gli appuntamenti di oggi

Genova. L’Epifania tutte le feste porta via, recita il detto popolare e così oggi, lunedì 6 gennaio, è l’ultimo giorno per assaporare a Genova e dintorni l’aria delle festività natalizie anche se in una giornata caratterizzata da nuvole e pioggia

Befana in piazza Matteotti a Genova

Se non ci saranno impedimenti dell’ultimo minuto dovuti al meteo oggi è il giorno della Befana a Genova in piazza Matteotti. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune di Genova, Fiva Confcommercio, comando dei vigili del fuoco e Associazione nazionale del corpo dei pompieri. A partire dalle 15, al centro di piazza Matteotti, come da tradizione, la Befana si calerà dalla scala dei vigili del fuoco e regalerà caramelle ai bambini, mentre la banda musicale di Rivarolo suonerà per tutti. Il comando dei vigili del fuoco porta in piazza anche uno dei suoi mezzi per permettere ai bambini di salirci e visitarlo.

Dal Winter Park alla Befana dormigliona: gli altri appuntamenti

Appuntamento con la Befana, lunedì 6 gennaio, anche al Winter Park di ponte Parodi. E poi al Castello d’Albertis: alle 15 nella struttura di corso Firenze la Befana dormigliona, nascosta nel castello, avrà bisogno dell’aiuto di bambini e bambine, che dovranno seguire le tracce che ha lasciato per trovarla e svegliarla, facendo attenzione a tranelli e trabocchetti (L’evento è su prenotazione attraverso questa pagina).

A Recco nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 gennaio arriva la “Befana in colour”: alle ore 14.30, in Belvedere Luigi Tenco, l’attesa vecchina, che per l’occasione sarà “canterina e ballerina”, e i suoi aiutanti accoglieranno con entusiasmo il nuovo anno, regalando momenti di magia ai recchesi e portando con sé dolciumi e tanto divertimento. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nella Sala Polivalente.

Sempre oggi a Chiavari, l’appuntamento è in piazza Matteotti, a partire dalle 15, con tante attività dedicate ai più piccoli, baby dance, giochi degli elfi e il colorificio delle befanine. Verranno distribuite calzine regalo ai bambini. L’evento è organizzato da Promotur con il patrocinio del Comune di Chiavari.

Oggi è l’ultimo giorno per visitare l’ASD Musica & Magia, con la presidentessa Viviana Carrero, il Villaggio di Babbo Natale, allestito dall’Asd Musica & Magia, un evento che si svolge presso il Parco Giochi Magic Moonland in via Vittorio Alfieri 12 con laboratori e spettacoli

Per i più coraggiosi il cimento della Befana a Sturla

Il clima non è proprio dei più invoglianti, ma la sfida è anche un po’ questa per i più coraggiosi. Oggi, alle 11.30 appuntamento a Sturla, in via V Maggio 2d: la Sportiva Sturla invita tutti a partecipare al tradizionale tuffo in mare. Iscrizioni a 7 euro, con pasta e fagioli dopo la nuotata. (Per info e prenotazioni: 392 9591172)

Ultimi giorni per visitare i presepi

Chi preferisce stare all’asciutto può approfittare dell’ultimo giorno di festa per andare a visitare alcuni dei più famosi ed apprezzati presepi a Genova e provincia. Molti saranno visitabili fino al 2 febbraio, ma per alcuni l’ultimo giorno possibile è quello di oggi: in questo articolo ci sono i principali.

Winter Critical Beer a Sestri Levante

Ultimo giorno oggi per la quinta edizione del Winter Critical Beer, l’evento che propone tre giorni di degustazione di birra artigianale e gastronomia locale all’ex Convento dell’Annunziata a Sestri Levante. Stand aperti oggi dalle Lunedì dalle 15.00 alle 24. Questi i birrifici presenti: CantinaErrante, Canediguerra, Finalese, LaSpezia BrewingCompany, Taverna del Vara, HopSkin, Renton, Turris, Porco Sarvego (Sidro) oltre a stand gastronomici con cibo di qualità. Come nelle precedenti edizioni, per abbattere lo spreco e l’inquinamento da plastica, il bicchiere usa e getta sarà sostituito con il bicchiere riutilizzabile logato al prezzo di 3 euro. Chi fosse già in possesso del bicchiere ecologico è invitato a portarlo con sé. L’evento è organizzato da un gruppo di amici appassionati di birra del Riviera Critical Beer e dall’associazione Dal Mastro Birraio.

Addio feste in attesa dei ponti del 2025

Con la giornata di oggi quindi addio alle feste. Da domani, martedì 7 gennaio, si torna a scuola e al lavoro, ma quello che si è appena aperto sarà un anno tutt’altro che avaro di occasioni di “vacanza” – con un alto numero di ponti e “superponti” .