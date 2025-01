Basket, grande partecipazione al draft della Jr. NBA FIP e LS Awards

Genova. Sabato nella gremita sala del Palazzo di Sport e Salute, a Genova, sono andati in scena il Draft della Jr. NBA FIP U13 Championship e la consegna dei premi relativi agli LS Awards 2023/24 di Liguria a Spicchi, Media Partner del CR Liguria. Una mattinata arricchita da una grandissima partecipazione da parte sia delle società sia dei ragazzi e delle ragazze presenti.

Alla presenza di Mauro Amisano, Simona Ferro e Furio Ginori, rispettivamente Presidente del Comitato Regionale, Assessore allo Sport della Regione Liguria e Vice Presidente del CR Liguria del CONI, nonché del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP, attraverso il Draft sono state associate le franchigie NBA ad ognuna delle 52 squadre partecipanti, record assoluto per la regione, con anche la novità in ambito femminile. Tutti i ragazzi e le ragazze concluderanno la stagione, dunque, vestendo la canotta dei celebri team americani a caccia del pass per il Final Event a caccia del tanto desiderato “anello”.

Nella seconda parte sono stati consegnati i premi relativi agli LS Awards, premiazioni indette da Liguria a Spicchi, Media Partner del Comitato Regionale, che hanno eletto i migliori giocatori, le migliori giocatrici, e i migliori coach e il miglior arbitro regionale della stagione 2023/24 sulla base dei voti di capitani e coach di ogni squadra. Un’occasione per celebrare le gesta dei protagonisti e delle protagoniste della passata stagione nei due massimi campionati maschili e femminili in Liguria.

Queste le parole di Mauro Amisano, Presidente del Comitato Regionale Liguria della FIP: «Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno preso parte al Draft della Jr. NBA FIP U13 Championship. Si parla tanto di basket in rapporto ad altre regioni, e proprio per questo è giusto sottolineare il fatto che abbiamo la bellezza di 52 squadre, un numero enorme che in proporzione è superiore a realtà cestistiche con maggiore tradizione a un differente status. Ci tengo anche a sottolineare che il nostro compito è fare in modo che gli atleti e le atlete che parteciperanno alla Jr. NBA FIP U13 Championship continuino a giocare negli anni. E per fare questo sicuramente cercheremo di supportare le società. Infine i miei complimenti a tutti coloro che sono stati eletti come protagonisti della passata stagione attraverso gli LS Awards, con l’obiettivo di creare un appuntamento per celebrare tutto il movimento il prossimo anno a inizio stagione».

Queste le dichiarazioni di Simona Ferro, Assessore allo Sport della Regione Liguria: «Sono contenta di vedere una sala così piena. Siamo Regione Europea dello Sport 2025 e abbiamo iniziato un’annata importante con tante manifestazioni sportive. Vogliamo far comprendere che il nostro territorio, compresso tra monti e mare, è molto virtuoso sotto il profilo sportivo. Per quanto riguarda la pallacanestro stiamo cercando interlocuzioni sul piano nazionale per cercare di spingere questo sport a livello locale. Per quanto riguarda il draft parliamo di U13, quindi dell’aspetto giovanile di una disciplina che aiuta a crescere e insegna valori come l’aggregazione. Sarà bellissimo creare questa sinergia con l’NBA e penso che sarà una grande gioia per tutti i partecipanti. Inoltre ci tengo a congratularmi con i premiati e le premiate agli LS Awards di Liguria a Spicchi per quanto hanno fatto nella passata stagione».

Questo il commento di Furio Ginori, Vice Presidente del Comitato Regionale Liguria del CONI: «Ci tengo a fare un augurio a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno parteciperanno alla competizione perché un giorno possano vestire la casacca di una grande realtà in regione, magari anche al PalaSport di Genova. Inoltre spingo perché tutti i ragazzi e le ragazze pratichino sport, in questo caso il basket, che è un bellissimo sport di squadra. Un plauso anche a tutti coloro che si sono aggiudicati i premi individuali, giocatori, giocatrici, coach e classe arbitrale».

NBA FIP U13 CHAMPIONSHIP | LIGURIA | LEGA MASCHILE | GIRONE A-B-C

Boston Celtics (SCAT Basket), Brooklyn Nets (Audace Gaiazza Valverde Basket), New York Knicks (MY Basket Genova “C”), Philadelphia 76ers (Sea Basket Sanremo), Toronto Raptors (Basket Loano), Chicago Bulls (Ardita Juventus), Cleveland Cavaliers (Pallacanestro Vado), Detroit Pistons (Basket Le Torri), Indiana Pacers (UISP Rivarolo), Milwaukee Bucks (CUS Genova Basket), Charlotte Hornets (Pallacanestro Busalla), Miami Heat (Seagulls Genova “A”), Orlando Magic (Futura Genova), Washington Wizards (Seagulls Genova “B”), Denver Nuggets (Imperia Basket), Minnesota Timberwolves (Basket Andora), Oklahoma City Thunder (Cogoleto Basket), Portland Trail Blazers (MY Basket Genova “B”), Utah Jazz (Auxilium Basket), Golden State Warriors (Olimpia Taggia), Los Angeles Clippers (Blue Ponente Basket), Los Angeles Lakers (MY Basket Genova “A”), Phoenix Suns (Meeting Club Genova), Sacramento Kings (Pallacanestro Alassio), Dallas Mavericks (Tigullio Basket), Houston Rockets (Basket Finale), Memphis Grizzlies (Basket Cairo), New Orleans Pelicans (Cestistica Savonese), San Antonio Spurs (Rari Nantes Bordighera)

NBA FIP U13 CHAMPIONSHIP | LIGURIA | LEGA MASCHILE | GIRONE D

Boston Celtics (Next Step Rapallo), Brooklyn Nets (Basket Canaletto “A”), New York Knicks (Arcola Basket), Philadelphia 76ers (Basket Pontremoli), Toronto Raptors (Canaletto “B”), Chicago Bulls (Valpetronio Basket), Cleveland Cavaliers (Aurora Basket Chiavari), Detroit Pistons (DLF Claudio Papini Basket “B”) , Indiana Pacers (Sarzana Basket), Milwaukee Bucks (Basket Sestri Levante), Atlanta Hawks (DLF Claudio Papini Basket “A”)

NBA FIP U13 CHAMPIONSHIP | LIGURIA | LEGA FEMMINILE

Boston Celtics (New Basket Ponente), Brooklyn Nets (Pallacanestro Loano), New York Knicks (Polysport Lavagna), Philadelphia 76ers (Cogoleto Basket), Toronto Raptors (Basket Canaletto), Chicago Bulls (DLF Claudio Papini Basket), Cleveland Cavaliers (Ardita Juventus), Detroit Pistons (MY Basket Genova), Indiana Pacers (Amatori Basket Savona), Milwaukee Bucks (Futura Genova), Atlanta Hawks (Tigullio Basket)

Premio “Miglior Playmaker di DR1” | FisioMedical Center Gerbino

Francesco Putti (Gino Landini Basket)

Premio “Miglior Playmaker di Serie C/F” | FisioMedical Center Gerbino

Chiara Storchi (Ardita Juventus)

Premio “Miglior Guardia di DR1” | FisioMedical Center Gerbino

Fedor Zavhorodnii (Next Step Rapallo)

Premio “Miglior Guardia di Serie C/F” | FisioMedical Center Gerbino

Giulia Bagalà (Gino Landini Basket)

Premio “Miglior Ala di DR1” | Ristorante “La Voglia di Genova”

Keiber Guerra (Tigullio Basket)

Premio “Miglior Ala di Serie C/F” | Ristorante “La Voglia di Genova”

Elisa Guidetti (Amatori Pallacanestro Savona)

Premio “Miglior Centro di DR1” | Ristorante “La Voglia di Genova”

Luca Colombo (BVC Sanremo Basket)

Premio “Miglior Centro di Serie C/F” | Ristorante “La Voglia di Genova”

Azzurra Gaglio (Basket Sestri)

Premio “Miglior arbitro regionale ligure” | B24

Simone Emmanuele (CIA Liguria)

Premio “Miglior Coach di DR1” | B24

Gabriele Ricci (Gino Landini Basket)

Premio “Miglior Coach di Serie C/F” | Premio B24

Alessandro Giacobbe (Ardita Juventus)

Premio “Miglior U21 di DR1” | B24

Keiber Guerra (Tigullio Basket)

Premio “Miglior U21 di Serie C/F” | B24

Ilaria Garbarino (Polysport Lavagna)

Premio “MVP di DR1” | B24

Adnan Omeragic (Gino Landini Basket)

Premio “MVP di Serie C/F” | B24

Giada Comunello (Polysport Lavagna)