Chiuso il bar Lino di piazza Alimonda, storico ritrovo della “Genova da bere”: lo sconforto viaggia sui social

Genova. Un’altra insegna storica che rischia di chiudere per sempre. Parliamo dello storico Bar Lino di Piazza Alimonda che dagli settanta accompagna i genovesi, tra sport, aperitivi, musica e tanta convivialità e che oggi potrebbe essere alle pagine finale della sua storia.

La notizia della chiusura è circolata in queste ore sui social, gettando nello sgomento la “Genova da bere” che nello storico locale aveva un punto di riferimento storico e amatissimo. Tantissimi i messaggi di “sconforto” e conforto per i titolari, anche se al momento non è chiaro se ci siamo ancora delle speranze nel vedere quelle saracinesche alzarsi ancora.

La chiusura del Bar Lino, se confermata come pare, sarebbe l’ennesima chiusura di un esercizio commerciale oramai divenuto storico lasciando il tessuto urbano di Genova con un’ombra in più.