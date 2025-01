Il Banff torna a Genova, il Mountain Film Festival ritorna a febbraio

Genova. Il Banff Mountain Film Festival torna a Genova anche nel 2025, appuntamento mercoledì 19 febbraio al The Space Cinema Porto Antico, alle 20.

L’appuntamento del Banff ritorna nel 2025 con storie di climbing in Karakorum e di avventura in kayak alle isole Svalbard, con discese di sci e freeride in Giappone, con acrobazie in volo sul massiccio del Monte Bianco e in sella a una MTB alla scoperta delle Dolomiti. A questo link tutti film.

Giunto alla 13esima edizione, il Banff Mountain Film Festival World Tour Italia, che comprende anche Genova, si prepara a coinvolgere il pubblico italiano con un programma che porterà sugli schermi energia, bellezza ed emozione.

L’evento rappresenta un appuntamento annuale per gli appassionati di sport d’azione, viaggi e storie di avventura, offrendo occasioni uniche per condividere esperienze, idee e visioni legate alla montagna e all’ambiente outdoor.

Alessandra Raggio, CEO di Itaca the Outdoor Community, dice: “Il tour italiano rappresenta una celebrazione collettiva dell’amore per la montagna e dello spirito di avventura, un’occasione per vivere insieme storie che accendono l’immaginazione e rafforzano il legame con la natura e le culture che la abitano. Questi racconti invitano lo spettatore a immergersi nella magnificenza degli ambienti naturali, esplorando al contempo le sfide, i trionfi e le profonde sfumature dell’esperienza umana”.

Il Banff Centre Mountain Film Festival, che si svolge ogni anno a novembre nella città canadese di Banff, è il concorso cinematografico internazionale più prestigioso dedicato alla montagna e all’avventura. Dal 1976, seleziona i migliori film che catturano lo spirito della montagna, premia la regia, la promozione della cultura montana e il rispetto per l’ambiente.

“Anno dopo anno l’evento continua a crescere in qualità, offrendo l’opportunità di condividere esperienze e lasciarsi ispirare da persone che vivono lo spirito di avventura e affrontano incredibili sfide della natura”, dicono gli organizzatori.

Per le DATE e per acquistare i BIGLIETTI 2025, tutte le informazioni a questo link.

(I biglietti sono acquistabili solo online e presso i rivenditori locali Vivaticket)