Banda del tombino in azione anche a Rapallo: quattro colpi in una notte

Rapallo. Quattro spaccate di vetrine di altrettanti esercizi commerciali di Rapallo, due in piazza Cavour e due in piazza Cile, utilizzando dei tombini stradali. Gli autori sarebbero tre uomini di origini straniere che sono stati poi arrestati.

Le prime due spaccate, in piazza Cavour, “non sono passate inosservate ai residenti della zona che hanno allertato le forze dell’ordine le quali, sia la Polizia del Commissariato di Rapallo sia i Carabinieri della Radiomobile di Santa Margherita Ligure, sono subito intervenute riuscendo a fermare uno dei tre malviventi già in piazza Cavour” spiega una nota del Comune di Rapallo.

Gli altri due, invece, sono stati intercettati grazie al sistema di videosorveglianza a cui da remoto le forze dell’ordine si erano collegate riuscendo a seguire gli spostamenti dei soggetti che nel frattempo avevano preso di mira altri due esercizi commerciali di piazza Cile nascondendosi all’interno di uno dei due.

“L’Amministrazione comunale è vicina ai commercianti delle attività coinvolte – dichiarano il Sindaco Elisabetta Ricci e l’Assessore alla Sicurezza Antonio Piazza – Insieme all’Assessore Lasinio e alla Consigliera Lai, ci siamo recati personalmente nei luoghi interessati per prendere visione della situazione e portare la nostra solidarietà, ascoltando eventuali esigenze o necessità. Vogliamo esprimere un sincero ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento e per l’ottimo lavoro svolto, garantendo costantemente un’importante presenza sul territorio. Questa mattina abbiamo nuovamente inviato una richiesta per un incontro urgente con il Prefetto di Genova, con l’obiettivo di concordare ulteriori misure per garantire la sicurezza della nostra città e tutelare chi vive e lavora nel nostro territorio”.

Gli arrestati inizialmente hanno tentato di infrangere con calci e pugni la vetrina di un negozio, poi hanno rotto quella di un bar ed una volta entrati hanno rubato il fondo cassa.

Poco dopo, forzando la porta di ingresso, si sono introdotti in una farmacia, ubicata in Piazza Cile, ma gli Agenti ed i Carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato i presunti autori mentre rovistavano all’interno della stessa. A seguito del tentativo di fuga operato dai tre è nata una colluttazione, nel corso della quale un agente di Polizia e un Carabiniere hanno riportato lievi ferite. Durante l’arresto un militare ha esploso accidentalmente un colpo, che non ha causato alcun danno.

Nel corso degli accertamenti e dall’analisi delle telecamere è emerso che gli indagati avevano effettuato un ulteriore tentativo di effrazione ai danni di un ristorante utilizzando un tombino. I tre arrestati sono stati tradotti presso il Carcere di Genova Marassi.