Balotelli verso l’addio al Genoa, Ottolini: “Sceso nelle gerarchie e ha molta voglia di giocare, cerchiamo un altro posto per lui”

Genova. L’avventura di Mario Balotelli al Genoa sembra essere giunta ai titoli di coda. A rivelarlo è il direttore sportivo, Marco Ottolini, ai microfoni di Sky nel pre partita di Genoa-Monza: “Mario è sceso nelle gerarchie e ha ancora molta voglia di giocare. Gli fa onore. Credo che negli ultimi giorni di mercato sia il caso di cercare una soluzione giusta per lui. In questo momento il Genoa non gli sta dando quei minuti che lui vorrebbe. Abbiamo giocatori che sono più avanti di lui e riteniamo che la soluzione sia cercare un posto dove possa andare a giocare“.

Dopo solo due gare, “Super Mario” ha visto andare via la figura che più di tutti lo ha voluto in rossoblù: Alberto Gilardino, esonerato e sostituto da Patrick Vieira. L’attaccante ed il tecnico francese si erano già incontrati al Nizza e tra loro avevano avuto delle visioni differenti. Nonostante un rapporto descritto da Vieira come sereno (in sede di presentazione ha detto: “lo conosco molto bene, è una persona che mi piace anche come giocatore, è importante e sa fare gol. Ora deve concentrarsi a far bene, essere a disposizione della squadra”), Balotelli ha disputato solamente sei spezzoni di partite con appena 56 minuti giocati. Da qui, quindi, la sempre più concreta opzione della separazione consensuale.

Spicca poi il passaggio di Ottolini su Morten Frendrup: “Lui è un giocatore fondamentale per raggiungere l’obiettivo. Non abbiamo mai aperto ad una cessione nonostante su di lui ci sia molto interesse. Mancano ancora otto giorni ma non si prevede succeda qualcosa”.