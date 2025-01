Avvocato genovese finisce in carcere: deve scontare quasi 6 anni per falso, truffa e altri reati

Genova. Si è consegnato spontaneamente nel carcere di Chiavari dopo che per lui il cumulo di condanne raggiunte avrebbe portato a breve a un’ordine di carcerazione da parte della Procura generale di Genova.

A finire detenuto è l’avvocato genovese Giampaolo Naronte, 59 anni, condannato in via definitiva per diversi reati: dal falso alla truffa, dall’esercizio abusivo della professione alla violazione degli obblighi famigliari per non aver pagato l’assegno di mantenimento ai figli.

In totale le condanne accumulate ammontano a 5 anni e 8 mesi di reclusione.

La condanna principale riguarda una denuncia risalente al 2018. L’avvocato di fatto avrebbe fabbricato sentenze fasulle millantando con un cliente un avanzamento della causa in realtà inesistente, per farsi pagare. Il cliente, che voleva far causa all’azienda per cui lavorava, aveva scoperto poi che il ricorso prospettato dal legale, e poi la sentenza erano false. E a quel punto lo aveva denunciato.