Autostrade, trasportatori contro l’aumento dei pedaggi: “Ennesimi rincari in una situazione gravissima”

Genova. L’aumento dell’1,8% dei pedaggi sulla rete di Autostrade per l’Italia va a incidere su una “situazione difficilissima e gravissima” per le imprese dell’autotrasporto, in particolare in Liguria dove i camion continuano ad essere penalizzati dai cantieri. A fare il punto sulle conseguenze dei rincari confermati dal ministero dei Trasporti è Giuseppe Tagnochetti, coordinatore regionale di Trasportounito, una delle principali associazioni di categoria del settore.

“Sicuramente è un aumento ingiustificato – spiega – intanto perché non si capisce come sia calcolato, poi perché i ricavi per la concessionaria sono aumentati insieme ai traffici, e poi non si comprende come possa subirlo la parte professionale dell’utenza a fronte di manutenzioni continue che riducono i livelli di produzione. Negli ultimi anni i costi autostradali sono aumentati del 7,4%, considerando che incidono per circa il 15% sui costi complessivi vuol dire che le nostre tariffe dovrebbero aumentare almeno dell’1% per assorbirli. Ma l’autotrasporto, a causa di una regolamentazione non più adeguata dal 2005, fatica a ribaltare l’aumento dei costi sulla committenza”.

Il tema è nazionale, ma in Liguria è ancora più sentito perché le autostrade sono difficilmente praticabili: “Qui la nostra capacità di produzione è ridotta per via della cantierizzazione molto invasiva che provoca code e rallentamenti”, prosegue Tagnochetti. Non solo: “In Liguria abbiamo tre porti con grandi problemi di attesa dei terminal che si ripercuotono sui tempi di lavoro. Tutto questo produce gravi diseconomie e le difficoltà sono maggiori rispetto ad altri territori”.

A livello politico è il Partito Democratico a guidare la protesta della Liguria contro Governo e Autostrade, a livello locale con Roberto Arboscello che ha sollecitato l’intervento della giunta Bucci, e a livello nazionale col deputato Roberto Basso che ha chiesto al Mit di congelare gli aumenti almeno per la Liguria. Dal canto suo l’amministrazione regionale si mantiene alla larga dai commenti e, attraverso lo staff, sottolinea di non avere alcuna competenza su questa partita che è tutta tra concessionari e ministero.

Del resto non sono solo i pedaggi a incidere sui costi di chi trasporta la merce: sui bilanci delle aziende pesano anche gli adeguamenti del nuovo contratto collettivo nazionale, i pezzi di ricambio sempre più cari, le tariffe degli stalli per parcheggiare i mezzi, in un contesto segnato anche da una forte carenza di autisti. “Il 2024 è stato un anno di chiusure – ricorda il coordinatore lgure di Trasportounito – e c’è sempre un momento in cui l’azienda non è ancora chiusa ma non si adegua più sulla sicurezza stradale perché non può più investire. E questo è all’origine di incidenti e altre situazioni che ogni tanto vengono rilevate per mille ragioni”.

l tema dei temi è “la mancata riforma dell’autotrasporto” che dovrebbe regolare una serie di questioni oggi alla base dello scarso potere contrattuale lamentato dalle ditte nei confronti dei player della logistica, dall’adeguamento delle tariffe ai tempi di pagamento fino agli indennizzi automatici per le attese. “Per colmare il gap esistente oggi tra costi e ricavi, nel 2025 dovremmo aumentare i prezzi almeno del 5% e questo oggi è impossibile perché siamo schiacciati come parte debole. Abbiamo inviato diverse proposte, ma non abbiamo mai ricevuto risposta da Salvini e Rixi, che pure è stato sensibilizzato al riguardo”, evidenzia Tagnochetti.

Il 2025 inizia quindi in salita per i trasportatori liguri e l’aumento dei pedaggi è solo l’ultimo colpo da incassare. Sullo sfondo c’è anche il rebus dell’autoparco, ipotizzato nelle aree ex Ilva o ex Fondega Sud a Multedo, ma ancora da collocare con certezza. I trasportatori chiedono almeno 800 posti, oggi esistono solo soluzioni tampone (come il piazzale in zona aeroporto) che paradossalmente potrebbero ridursi a causa dei cantieri della Gronda e del tunnel subportuale.