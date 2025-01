Rientro dalle vacanze di Natale e cantieri: pomeriggio da bollino rosso sulle autostrade della Liguria

Genova. Mattinata tranquilla sulle autostrade liguri ma il pomeriggio sarà da bollino rosso. Oggi infatti, lunedì 6 gennaio, si chiudono le festività natalizie e saranno in tanto a lasciare i luoghi di vacanze e le seconde case per far rientro nelle città in vista della riapertura delle scuole e della ripresa del lavoro.

Bollino rosso su tutte le tratte dal pomeriggio

Per questo nel pomeriggio è previsto un traffico molto intenso sulle tutte le autostrade della nostra regione, complici anche i cantieri con le numerose riduzioni di carreggiata.

In dettaglio Autostrade per l’Italia indica un bollino rosso già da questa mattina e fino alle 19 di stasera per l’autostrada A26 in direzione Gravellona Toce, giallo in direzione Genova.

Sulla A7 in direzione Nord bollino giallo fino alle 13, poi rosso fino alle 19. Sulla A10 in direzione Genova bollino rosso dalle 13 alle 19. Lo stesso vale per la A12: bollino in direzione Genova fino alle 19

Sempre sull’autostrada A12 resta chiusa fino all’11 gennaio l’uscita di Genova Nervi per lavori. In alternativa, provenendo da levante, viene consigliato di utilizzare le uscite di Recco o di Genova Est.

I cantieri a complicare il traffico

Su tutte le autostrade ad eccezione della tratta di A10 gestita da Autostrade per l’Italia sono presenti diversi cantieri a complicare le cose. In dettaglio in A7 è presente un doppio cantiere tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia con riduzione di carreggiata in entrambi i sensi per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza. Dall’8 gennaio poi sarà installato un nuovo cantiere tra Bolzaneto e Busalla.

In A12 è attivo un cantiere tra Lavagna e Sestri Levante in direzione La Spezia con deviazione per lavori di manutenzione Gallerie S. Giulia, S. Anna, Del Fico e S. Bernardo e lavori di manutenzione Viadotto Valle Ragone.

Sulla A26 doppio cantiere tra Masone e Ovada in direzione Nord con deviazione di carreggiata per lavori di manutenzione alle Gallerie Ciutti e Setteventi in un tratto e ai viadotti Gargassa e alle Gallerie Roccadarme e Montà nel secondo tratto. E’ questa la situazione che già in questi giorni ha causato lunghe code e disagi per gli automobilisti.