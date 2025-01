Autostrade, Bucci: “Pedaggi azzerati in Liguria? Le vie del cielo sono infinite…”

Genova. È davvero possibile azzerare i pedaggi in Liguria? “Le vie del cielo sono infinite, io mi do da fare e mi rimbocco le maniche”. Così risponde Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, due giorni dopo l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno in consiglio regionale che lo impegna ad attivarsi con ministero e concessionari per ottenere “l’esenzione o la significativa riduzione del pagamento del pedaggio come forma di risarcimento per i quotidiani e perduranti disagi”.

“La settimana prossima – ha annunciato – dovremmo avere qui da noi qualche riferimento importante di Autostrade“. Bucci per ora non ha confermato la presenza dell’amministratore delegato Roberto Tomasi. “Comunque il 23 gennaio andrò a Roma per la Conferenza Stato-Regioni e ne parleremo”, ha aggiunto.

Lo stesso Bucci aveva usato parole chiare in aula: “L’obiettivo non è pagare di meno la tratta autostradale, l’obiettivo è dare un messaggio chiaro a tutti concessionari che le autostrade devono funzionare a fronte del pedaggio. Se il sistema non funziona non è corretto chiedere il pedaggio intero, questo è il concetto, lo stesso messo in funzione con le Ferrovie“.

Ad avviare la battaglia, a livello locale e nazionale, era stato il Pd dopo la doccia gelata di fine anno: a partire dal 1° gennaio 2025 è scattato un aumento delle tariffe dell’1,8%, corrispondente al tasso programmato di inflazione per il 2025, per tutte le tratte di Aspi, comprese quelle in Liguria.