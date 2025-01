Autostrade, tutti uniti in Regione (Bucci compreso): “Azzerare o ridurre i pedaggi in Liguria”

Genova. La Regione Liguria chiede all’unanimità “l’esenzione o la significativa riduzione del pagamento del pedaggio come forma di risarcimento per i quotidiani e perduranti disagi” provocati dai cantieri autostradali. Una battaglia, avviata dal Pd dopo l’aumento delle tariffe sulle tratte di Autostrade all’inizio del 2025, che ora viene sposata anche dal presidente Marco Bucci: “Sulla base di quello che è successo coi treni è giunto il momento di far sentire la nostra voce“.

“Siamo disponibili a fare quello che dev’essere fatto – ha detto Bucci intervenendo in aula -. L’obiettivo non è pagare di meno la tratta autostradale, l’obiettivo è dare un messaggio chiaro a tutti concessionari che le autostrade devono funzionare a fronte del pedaggio. Se il sistema non funziona non è corretto chiedere il pedaggio, questo è il concetto, lo stesso messo in funzione con le Ferrovie. Siamo assolutamente favorevoli e sono certo che una posizione chiara del Consiglio regionale aiuterà il presidente della giunta nell’interlocuzione con le concessionarie”.

L’ordine del giorno era stato presentato dal consigliere dem Roberto Arboscello per chiedere l’esenzione con riferimento alla sola autostrada A6 Torino-Savona. È stata poi Lilli Lauro di Fratelli d’Italia a proporre un emendamento per estendere l’impegno “ad attivarsi presso il ministero delle Infrastrutture e presso i concessionari” a tutti i tratti autostradali della Liguria. Il nuovo testo è stato così approvato da tutti i consiglieri preceduto da commenti soddisfatti da parte di maggioranza e opposizione.

Il leghista Armando Biasi ha avanzato un’ulteriore proposta a Bucci: “Richiedere una forma di risarcimento per i danni di immagine subìti dalle attività liguri, in particolare nel settore turistico e commerciale. Nello specifico, si tratta di un investimento per la promozione di campagne pubblicitarie a favore del nostro territorio, da realizzare al termine dei lavori e a spese dei concessionarie. Anche in questo modo potremo restituire alla Liguria la dignità che si merita a fronte dei continui messaggi negativi, pure sui social network e da parte di personaggi famosi, che continuano a demotivare arrivi e soggiorni nella nostra regione a causa dei rallentamenti, code e chiusure autostradali dovute ai cantieri”.

La mossa di Bucci fa seguito al blocco degli aumenti tariffari sui treni regionali deciso la settimana scorsa con una delibera di giunta. “È inaccettabile che i liguri paghino di più e debbano subire disservizi”, aveva sottolineato l’assessore regionale Marco Scajola, mentre il governatore aveva spiegato che i disagi legati ai cantieri sarebbero stati conteggiati come penali nell’ambito del contratto di servizio.