Autostrade, dall’autunno ondata di cantieri in A7: chiude l’uscita di Busalla verso nord

Busalla. Inizierà in autunno la nuova fase di cantieri autostradali che comporteranno pesanti disagi sulla A7 con uno scambio di carreggiata permanente e la chiusura dell’uscita di Busalla in direzione Nord. Lo ha spiegato oggi l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone rispondendo all’interrogazione di Katia Piccardo (Pd) in consiglio regionale.

La prima fase, attualmente in corso, prevede la riqualificazione delle barriere di sicurezza sul margine destro del Ponte Scrivia Busalla (carreggiata sud) e l’adeguamento del bypass autostradale in corrispondenza dello svincolo, in modo da poterlo utilizzare come scambio a doppio flusso per entrambe le direzioni di marcia, intervento necessario per procedere con le fasi successive.

La seconda fase prevede invece la demolizione e ricostruzione dell’intera rampa di svincolo di uscita per Busalla in carreggiata nord (arrivando da Genova, direzione Milano). Allo stesso tempo, per ottimizzare le cantierizzazioni, saranno eseguiti i lavori di ammodernamento delle gallerie Giovi Nord e Campora Nord. Tutte queste attività verranno svolte sfruttando un unico scambio di carreggiata, mantenendo ovviamente chiusa l’uscita di Busalla in direzione nord. Nel frattempo finiranno sotto i ferri anche le barriere del margine sinistro del ponte sullo Scrivia.

Questa fase partirà solo dopo la fine dei lavori in corso da mesi sull’autostrada A26, in modo da garantire sempre una dorsale nord-sud libera dai lavori. Le date esatte saranno decise nei futuri tavoli di coordinamento con Mit, concessionarie, Regione ed enti locali.

Ancora più impegnativa sarà la terza fase, che al momento non ha un inizio prestabilito. Si tratterà in sostanza di adeguare le fondazioni del Ponte Scrivia Busalla carreggiata nord, mentre l’impalcato andrà co0mpletamente rimosso e sostituito. Sarà necessario uno scambio di carreggiata e rimarrà la chiusura dell’uscita di Busalla in direzione nord, visto che lo svincolo interferisce direttamente col viadotto, da anni oggetto di opere di consolidamento e limitazioni al traffico in attesa di una soluzione definitiva.

Come ha ricordato Piccardo, da oltre un mese il tratto di A7 in prossimità del casello di Busalla “è interessato da una riduzione ad una corsia di marcia della transitabilità veicolare per l’attivazione di un cantiere di lavoro le cui caratteristiche fanno ipotizzare interventi lunghi nel tempo“.

L’assessore Giacomo Giampedrone, rispondendo alle sollecitazioni dei consiglieri del Pd, ha confermato che entro fine gennaio sarà convocato un tavolo tecnico di confronto con tutti gli enti interessati “per discutere delle successive attività sul nodo di Busalla, in modo da rendere informato il territorio e gli enti coinvolti al fine di ridurre al minimo disagi e relative conseguenze”.