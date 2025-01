Autostrade, da oggi i pedaggi aumentano dell’1,8%: “Adeguamento all’inflazione”

Genova. Aumentano i pedaggi sulla rete di Autostrade. A partire da oggi, 1° gennaio 2025, scatta un aumento delle tariffe dell’1,8%, che corrisponde al tasso programmato di inflazione per il 2025.

“Su richiesta del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – si legge in una nota diffusa nelle scorse ore dal Mit – la società Autostrade per l’Italia ha confermato che gli sconti generalizzati per gli utenti saranno mantenuti. La sospensione di tali sconti avrebbe infatti comportato un aumento complessivo delle tariffe pari a circa il 3%”.

Nessun aumento invece per le 22 società concessionarie autostradali coinvolte nell’aggiornamento dei piani economico-finanziari. Quindi, per quanto riguarda la Liguria, i pedaggi rimarranno invariati sulla A10 Savona-Ventimiglia, sulla A6 Savona-Torino, sulla A12 Sestri Levante-Livorno e sulla A15 La Spezia-Parma.

I rincari delle autostrade nella zona di Genova faranno il paio con quelli previsti dal contratto di servizio tra Regione Liguria e Trenitalia: biglietti e abbonamenti per i treni regionali subiranno un ritocco al rialzo del 2,5%, percentuale che sta gradualmente scendendo via via che ci si avvia verso il termine del contratto, in scadenza nel 2032. La giunta Bucci però ha chiesto di congelare gli aumenti. D’altra parte sono state confermate le agevolazioni per studenti che prevedono abbonamenti gratuiti (fino a 19 anni) o scontati del 50% (da 19 a 26 anni) per la tratta casa-scuola o casa-università su tutto il territorio regionale.

Inoltre, sempre a partire dal primo gennaio 2025, a cominciare dai treni regionali, scatterà un nuovo sistema completamente automatico per l’erogazione del rimborso in caso di ritardo, valido però solo per chi sceglie di acquistare il biglietto elettronico e pagarlo con carta di debito, carta di credito o altri metodi digitali.