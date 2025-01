Cantieri in A26, traffico in tilt tra Masone e Ovada: automobilisti intrappolati anche sulla statale

Genova. Giornata da incubo per chi si è messo in viaggio sull’autostrada A26 e per i residenti delle valli Stura e Orba: a causa di lavori e cantieri si sono formate code interminabili che hanno coinvolto anche la statale 456, con centinaia di automobili bloccate in lunghi serpentoni e tempi di percorrenza infiniti.

Le code, come detto, sono sia in autostrada sia sulla statale: alle 13 sulla A26 erano 4 i chilometri in direzione Voltri, dal chilometri 35, tra il bivio A6/A7 Milano Genova, e altri due chilometri alle 16 tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce.

“L’ennesima coda in autostrada, direzione Ovada, che parte dal altezza di Campo Ligure, è anche sulla statale, oggi anch’io in mezzo a loro”, è uno dei commenti esasperati postati sui gruppi di viabilità. E ancora: “Partiti da Mele alle 11:30, il navigatore segnalava già code perciò siamo saliti a Masone a prendere l’autostrada passando dal Turchino. Entrati a Masone, questa la situazione, causata dai lavori”, a corredo una foto di decine di auto ferme in coda.

Auto bloccate nei passaggi a livello

Il caos autostradale ha spinto molte persone a optare per la statale 456, uscendo a Masone per rientrare a Ovada. Conseguenza diretta, la strada in poco tempo si è ritrovata intasata, e si è venuto a creare un altro problema: alcune auto sono rimaste bloccate nei passaggi a livello verso Ovada, causando ulteriori rallentamenti e problemi anche alla circolazione ferroviaria.

Il Comune di Campo Ligure dal primo dell’anno ha attivato i movieri sul ponte Anas per cercare di snellire e regolare il traffico, ma i residenti delle vallate e chi utilizza quotidianamente l’A26 (e in generale le reti autostradali liguri) sono ormai esasperati, soprattutto in giornate in cui fanno i conti con l’aumento dei pedaggi. Aspi, infatti, dal primo di gennaio ha adottato le nuove tariffe, aumentando i pedaggi dell’1,8%.