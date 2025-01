Autostrada A10 riaperta al traffico dopo l’incendio di un camion che trasportava carta

Genova. È stata riaperta completamente intorno alle 3.30 della scorsa notte l’autostrada A10 nel tratto compreso tra Genova Pra’ e Arenzano verso Savona, chiuso ieri sera a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del chilometro 20.

Pesanti i disagi al traffico anche in serata, con code fino a 7 chilometri nel tratto con circolazione bloccata e inevitabili ripercussioni sull’Aurelia.

La chiusura al traffico è stata necessaria per l’intervento dei vigili del fuoco e per la bonifica dopo l’incendio. A prendere fuoco è stato un camion che trasportava carta.

Sul posto anche un “ragno” di Aspi per rimuovere la carta del carico ed evitare che possano esserci nuovi focolai. Le fiamme sono state messe sotto controllo dai pompieri con l’uso di schiumogeni.

Il conducente del tir, di nazionalità ucraina, soccorso, è stato preso in carico dal 118 in codice giallo per un’intossicazione da fumo. Le sue condizioni non destano preoccupazione.