Bollo auto, la Regione Liguria non fa dietrofront: addio all’esenzione per i veicoli ibridi

Genova. Nessuna marcia indietro: la Regione Liguria non rinnoverà più l’esenzione dal bollo auto per i veicoli ibridi di nuova immatricolazione. La misura di fatto non esiste più da mesi, dopo la scadenza della norma che confermava l’esonero nei primi tre anni (e non più cinque, come avveniva in precedenza) per tutti i veicoli immatricolati nel 2023. E oggi l’assessore Giacomo Giampedrone, rispondendo a un’interrogazione di Armando Sanna (Pd), ha spiegato le ragioni della scelta.

“In tutte le Regioni queste sono misure una tantum, non certo per sempre – è intervenuto Giampedrone -. Quando fu introdotta per la prima volta dall’amministrazione Toti nel 2016 erano solo 550 i veicoli ibridi circolanti in Liguria, oggi sono 15.487, un aumento del 1.600% in nove anni. Questo strumento ha avuto un’efficacia importante, ma anche la perdita di gettito era diventata importante, circa 3,9 milioni di euro all’anno: per questo, considerate anche le esigenze di bilancio, a dicembre 2023 si è optato per non replicare l’esenzione. Nessuno ha mai detto che sarebbe stata perenne”.

Secondo Sanna, “la mancata proroga dell’agevolazione incide negativamente sul livello di attrattività dei veicoli ibridi rispetto ai veicoli tradizionali, rallentando potenzialmente il processo di decarbonizzazione del parco auto regionale. Numerose altre Regioni italiane hanno prorogato o ampliato analoghe agevolazioni fiscali per i veicoli a ridotto impatto ambientale, includendo i veicoli ibridi e full-electric“.

In pratica, chi ha acquistato un veicolo ibrido immatricolato nel 2023 potrà evitare di pagare il bollo fino a quest’anno, mentre sui mezzi del 2024 la tassa regionale è già dovuta e così sarà anche in futuro. Rimangono però disponibili diversi incentivi tra cui quelli varati dal Comune di Genova a fine 2022 (perlopiù snobbati) che includono, tra le altre opzioni, anche un bonus di 6mila euro per chi acquista un veicolo ibrido Euro 6 rottamando un mezzo inquinante (qui tutte le informazioni nel dettaglio).