Attraversamenti via Piacenza, Bevilacqua (Lega): “Comune pianifica interventi mirati per quello a valle”

Genova. “Mi sono fatto portavoce delle numerose segnalazioni provenienti dai cittadini, dai commercianti e dagli eletti del territorio, relative alla pericolosità degli attraversamenti pedonali di Via Piacenza, in particolare in corrispondenza del civico 94 e del Ponte Guglielmetti” dice Alessio Bevilacqua, consigliere della Lega in comune a Genova.

“Questi attraversamenti si trovano in una zona densamente trafficata, con la presenza di scuole, centri medici e attività commerciali, oltre al transito di diverse linee del trasporto pubblico locale ed extraurbano. Recentemente, purtroppo, sono stati teatro di gravi incidenti. È quindi fondamentale intervenire con soluzioni concrete per garantire maggior sicurezza ai pedoni e agli automobilisti”.

Per questo è stata fatta un’interrogazione in consiglio comunale.

“Le prime misure in fase di attuazione sono in programma, come il rifacimento della segnaletica orizzontale per rendere gli attraversamenti più visibili. Inoltre, sono stati pianificati interventi mirati per l’attraversamento pedonale a valle per cui si sta progettando l’allargamento del marciapiede e l’installazione di un’isola che consenta ai pedoni di fermarsi in sicurezza, migliorando la visibilità per chi proviene sia da monte che da valle. Per l’attraversamento in prossimità del Ponte Guglielmetti è invece in corso la valutazione di una nuova collocazione per i cassonetti e lo spostamento delle strisce pedonali. Accolgo con favore le dichiarazioni dell’assessore, che ha assicurato tempi rapidi per la messa in sicurezza di questi attraversamenti, e continuerò a monitorare l’evolversi della situazione. La sicurezza stradale è una priorità per l’amministrazione e per la Lega”.