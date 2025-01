‘Astrocirco, missione divertimento’, lo spettacolo teatrale che unisce scienza, circoteatro e sostenibilità

Genova. Tornerà a Genova dal prossimo 11 gennaio – in piazza Mario Rapisardi, nel quartiere di Pegli – il Circo Cussadié con lo spettacolo ‘Astrocirco, missione divertimento’ un progetto edutainment dedicato ai bambini e alle famiglie che unisce scienza e arte di circoteatro attraverso una forma di intrattenimento interattiva e immersiva.

Lo spettacolo, che rimarrà a Pegli fino a domenica 26 gennaio, narra la storia di una missione alla scoperta dello spazio e dei suoi pianeti, un insieme di suggestioni e situazioni divertentissime che coinvolgeranno il pubblico rendendolo protagonista dall’inizio alla fine dello spettacolo.

La prima dell’evento – che ha una durata di circa 2 ore – si terrà venerdì 11 gennaio alle 17. Due spettacoli in programma per domenica 12, domenica 19 e domenica 26 gennaio alle 15 e alle 17.30. Venerdì 17, sabato 18 e venerdì 24 gennaio l’appuntamento è alle ore 17 e sabato 25 gennaio l’Astrocirco vi aspetta alle 17.30.

“Dopo il grande successo dell’anno scorso con “Il pescatore di sogni”, dall’11 gennaio il Circo Cussadié torna di nuovo a Pegli, in piazza Rapisardi, con un altro spettacolo pensato per far divertire e insieme riflettere grandi e piccini su quanto sia importante improntare i propri comportamenti individuali alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente e per gli altri – dichiarano gli assessori comunali all’Ambiente Mauro Avvenente e al Commercio e alle Tradizioni Paola Bordilli – Un’iniziativa di grande valore educativo e sociale che siamo nuovamente felici di sostenere come Amministrazione e che, facendo volare i più giovani sulle ali della fantasia attraverso il gioco e l’intrattenimento, insegna loro i valori del riciclo, del riuso e dell’economia circolare da mettere in pratica tutti i giorni”.

Continua così la collaborazione con AMIU Genova, gli assessorati all’Ambiente e al Commercio del Comune di Genova. L’obiettivo dello spettacolo – Cirque Cussadié e Andrea Vigano ‘Pistillo’ (comico di Colorado) – è stimolare il pubblico a riflettere sull’importanza della sostenibilità ambientale e sugli impatti che ognuno ha sul pianeta. Lo spettacolo attraverso un viaggio nello spazio racconta dell’incontro tra i protagonisti terresti e alcuni alieni, che tristemente raccontano come i loro pianeti siano stati distrutti dai rifiuti e dall’inquinamento; così che il capitano e il suo accompagnatore rientrando sulla Terra avvertono gli abitanti del pericolo. Durante l’evento viene spiegato come gestire in modo corretto i rifiuti e vengono sottolineati gli aspetti fondamentali del riciclo e del riuso.

“AMIU continua a supportare iniziative che combinano cultura, intrattenimento e valori fondamentali come il rispetto per l’ambiente e la sostenibilità ambientale. Lo spettacolo proposto dal Circo Cussadié rappresenta, infatti, un’occasione per avvicinare e coinvolgere adulti e bambini sull’importanza del riciclo in modo creativo e coinvolgente”, ha dichiarato il Presidente AMIU Giovanni Battista Raggi.