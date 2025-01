Assi di forza, la nuova rimessa Gavette slitta al 2026. In Valbisagno lavori arrivati al 30%

Genova. Slitta al 2026 la previsione per il completamento dei lavori sulla nuova rimessa Amt delle Gavette, destinata a ospitare una cinquantina dei mezzi elettrici che saranno in servizio sui quattro assi di forza del trasporto pubblico genovese. I cantieri proseguono in tutta la città con la necessità – ad oggi improrogabile, dato che una parte delle risorse arriva dal Pnrr – di terminare tutte le opere entro la fine dell’anno prossimo e l’obiettivo a medio termine di attivare la prima linea in Valbisagno (Prato-Foce) entro il 2025.

Il principale deposito della Valbisagno, da ricostruire con una copertura a verde che potrà essere usata dagli abitanti e in particolare dai bambini della scuola Mazzini, sconta i ritardi legati al ritrovamento di amianto e arsenico che – oltre ad allarmare lavoratori e cittadini – ha costretto ad affrontare oneri imprevisti per la messa in sicurezza. “Questi aspetti ormai sono stati chiariti con la direzione Ambiente, la rimessa sarà pronta a giugno 2026“, assicura l’assessore comunale alle Grandi opere strategiche Ferdinando De Fornari. Per coprire i costi aggiuntivi è arrivato uno stanziamento di 410mila euro dalla Regione Liguria. Nel frattempo l’amministrazione ha escluso significative varianti progettuali, ma i tempi si sono comunque allungati e la previsione di inaugurare la nuova struttura nel 2025, più volte espressa dall’ex assessore Matteo Campora, non potrà essere rispettata.

Questo, però, non sarà l’unico hub al servizio degli assi di forza. A Staglieno è prevista un’officina con parcheggio d’interscambio da 441 posti: “È terminata la fase di revisione del progetto esecutivo – riferisce De Fornari -. I lavori inizieranno dopo il completamento di Gavette per permettere ad Amt di continuare le attività di manutenzione”. Qualche dubbio sorge sul rispetto dei tempi complessivi, dato che in questo modo il cantiere di via Bobbio finirebbe ben oltre il 2026. A febbraio, intanto, inizieranno le demolizioni delle vecchie case espropriate. Di un quadro economico complessivo che supera i 500 milioni di euro, le due strutture ne valgono circa 66.

Ad accogliere i 112 filobus con tecnologia Imc e i 27 bus elettrici flash charging saranno pure le aree di Campi ed ex Guglielmetti: per quest’ultima, annuncia l’assessore, “i lavori inizieranno nel primo trimestre del 2025 per concludersi entro marzo 2026“. A breve saranno pronte anche le aree tampone di piazzale Resasco, accanto al cimitero di Staglieno, e della piastra di Marassi, dove c’era l’ormai ex parcheggio d’interscambio di via Angeli del Fango, pronte a ospitare i bus che dovranno sloggiare dalle Gavette.

Il traguardo resta il 2025 per quanto concerne la linea sprovvista di infrastruttura aerea, quella della Valbisagno, dove passeranno i bus in grado di ricaricarsi rapidamente alle fermate. “Abbiamo lavori in corso su fermate e sottostazioni, in particolare a Prato, Brignole, Staglieno e Ponte Fleming. Il progress è circa al 30%, in linea coi tempi contrattuali“, chiarisce De Fornari. La prima pensilina è stata inaugurata a fine novembre e i disagi al traffico andranno avanti ancora per mesi. Una delle incognite è legata alle vetture: mentre i primi filobus tradizionali Solaris sono già stati consegnati ad Amt e saranno immessi in servizio nei prossimi mesi, i mezzi affidati alla svizzera Hess non si vedono ancora all’orizzonte.

E le altre tre linee? “Sull’asse Centro che collegherà Marassi e Campi – prosegue l’assessore – partiranno a breve gli interventi di revamping sulla filovia esistente”. A Levante (linea Principe-Nervi) stanno prendendo corpo le attività per l’installazione dei nuovi pali in corso Gastaldi e corso Europa. Mentre a Ponente (Caricamento-Voltri) si lavora soprattutto sulle sottostazioni elettriche. L’ordine di priorità per l’attivazione sarà verosimilmente quello indicato in questo elenco, ma “è impossibile stimare i tempi senza avere una perfetta cognizione di quello che troveremo, e le interferenze che incontriamo sono numerosissime“, evidenzia De Fornari.

L’appalto da 200 milioni aggiudicato a Icm, Leonardo e Colas Rail comprende anche il sistema di preferenziamento semaforico, che assicurerà sempre il verde ai mezzi pubblici per migliorare i tempi di percorrenza, e pure una serie di risistemazioni della viabilità. In corso Sardegna, a proposito, è ancora in fase di valutazione la soluzione definitiva per garantire l’asse protetto ai filobus. La variante che prevedeva le corsie gialle contromano a centro strada per disporre della banchina sulla destra nel tratto alberato è stata superata. L’idea adesso è realizzare l’asse sempre in posizione centrale, ma con banchine isolate in mezzo alla carreggiata, previa verifica del saldo complessivo dei parcheggi.

Al di là dei cantieri e delle loro complicazioni, il principale punto interrogativo riguarda quella che sarà l’effettiva efficacia del sistema, pensato in origine per offrire un trasporto di superficie veloce e in grado di sopportare il carico delle linee che oggi viaggiano in sovrapposizione sugli stessi percorsi. Da capire – soprattutto dopo i passi indietro su Ztl e rivoluzione del traffico in Valbisagno su spinta del Municipio – quale sarà la quota finale di corsie riservate. “Arriverà quasi al 70%“, promette l’assessore De Fornari in base alle ultime schede compilate dai tecnici.

Intanto il comitato sconquAsse Marassi e il Circolo Nuova Ecologia annunciano una “nuova fase di mobilitazione” contro il taglio ai percorsi delle linee collinari a Marassi e Quezzi per costringere gli utenti all’interscambio coi filobus in piazza Galileo Ferraris. Dopo aver raccolto oltre 5mila firme nei quartieri, gli oppositori lanciano una serie di assemblee sul territorio in vista di una manifestazione pubblica: “Le elezioni comunali sono ormai prossime, dobbiamo quindi far salire il livello della protesta – scrivono -. Ognuno di noi è chiamato a uno sforzo personale”.