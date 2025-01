Assi di forza, i primi filobus in prova sulle strade: da marzo in servizio sulle linee Amt

Genova. Sono finalmente in prova sulle strade cittadine i nuovi filobus da 18 metri che Amt ha acquistato dall’azienda polacca Solaris per metterli in servizio sui futuri assi di forza. Si tratta di veicoli analoghi a quelli già in servizio su linee come 13 e 14, distinti principalmente dalla livrea bianca, applicata a tutti i mezzi elettrici o ibridi della flotta urbana, e dal logo Superbus che dovrà identificare l’ossatura del trasporto pubblico genovese.

I primi due filobus erano stati presentati a ottobre nella rimessa Amt di Campi. Allora si contava di mettere in servizio i primi esemplari già a dicembre, ma poi i tempi richiesti dai collaudi ministeriali hanno costretto a rinviare l’esordio. Nel frattempo i mezzi già consegnati dal produttore sono diventati 20 e dovrebbero iniziare a circolare regolarmente a marzo, secondo le ultime previsioni.

I lavori degli assi di forza sono ancora in alto mare, ma nel frattempo Amt vuole impiegare i nuovi mezzi sulla filovia già esistente, sostituendo i vecchi Van Hool che oggi garantiscono l’esercizio della linea 20 Foce-Sampierdarena. Nelle intenzioni c’è pure la creazione di una nuova linea 21 sul percorso Brignole-via Degola, in modo da rinforzare il servizio del 18 nel tratto centrale. Per gli utenti sarà l’occasione per testare vetture destinate a circolare pressoché ovunque in città nei prossimi anni.

I filobus Solaris, omologati per 133 passeggeri (i loro gemelli termici ne portano 140), sono provvisti di tecnologia Imc (in-motion charging), in grado cioè di ricaricare le batterie mentre viaggiano attaccati ai cavi per raggiungere un’autonomia di circa 20 chilometri svincolati dalla rete elettrica. In tutto saranno 112, per un valore complessivo di oltre 100 milioni di euro, e andranno a servire le linee di forza Centro, Levante e Ponente.

In Valbisagno, invece, viaggeranno i 27 bus elettrici flash charging prodotti dalla svizzera Hess, con un sistema di ricarica rapida solo ai capolinea e in corrispondenza di poche fermate. Costeranno in tutto 31 milioni. Secondo il cronoprogramma del Comune sarà proprio l’asse Prato-Foce il primo a entrare in funzione entro la fine del 2025.