Artista di strada sanzionato, scatta la solidarietà dei passanti: multa (quasi) pagata

Genova. Primo atto. E’ da poco passato mezzogiorno e in via San Lorenzo c’è il consueto via vai dell’ora di pranzo, tra turisti con il naso all’insù e genovesi indaffarati. Nell’aria il suono di una tromba accompagna la scena in una atmosfera quasi senza tempo, arricchita dai raggi di sole di una giornata difficilmente inquadrabile in una stagione definita.

Poi tutto si ferma e scatta il secondo atto: la musica si interrompe e il via vai diventa più incerto, con diverse persone che si accalcano per vedere cosa sta succedendo. Tutto chiaro: pochi metri più avanti una macchina della polizia locale si è fermata davanti all’artista di strada, e i vigili ora stanno parlando con lui, mentre la tromba zittita è già tornata nella sua custodia.

Pochi minuti di confronto e di accertamenti e dalla stampante portatile degli agenti esce il verbale: il busker è stato multato. Non è iscritto al sistema “On Stage” che regola le esibizioni in luoghi pubblici, la piattaforma introdotta dal Comune di Genova per normare l’arte di strada, votata dal Consiglio comunale, non senza polemiche e critiche soprattutto da parte della rete degli buskers genovesi. Risultato: sanzione di 50 euro e stop all’esibizione. Nel frattempo, il crocchio di “spettatori” che assiste alla scena è aumentato, e scattano i primi “mugugni” alla consegna del verbale. Un uomo cerca di farsi da mediatore, senza esito. La pattuglia non si scompone e esce di scena, riprendendo la strada.

Sipario? Affatto, c’è un terzo atto. Dopo pochi instati, mentre il musicista sta controllando il lungo papiro della multa, una mano sconosciuta gli allunga dieci euro, poi un’altra gli lascia due banconote da cinque. Un ragazzo che stava mangiando in un dehors poco distante passa e lascia una manciata di monete, “Venissero alla Maddalena di notte a far controlli sarebbe meglio”, aggiunge. “Guarda vado a ritirare e arrivo subito, non andare via”, aggiunge un distinto signore che ha assistito alla scena, scapicollandosi verso un bancomat. Nel giro di pochi minuti il cappello del giovane trombettista si riempie. Non sappiamo di quanto denaro, e soprattutto non sappiamo se suonando avrebbe “tirato su” la stessa cifra, ma questo resta solo un dettaglio. Il finale di questa storia è fatto di pacche sulle spalle e parole di conforto. Qualcuno si scusa. Adesso è davvero il momento del sipario. Musica. Anzi no.