Genova. Imparare una attività sportiva complessa ma affascinante partendo dalla cura di sé e la (ri)scoperta del benessere fisico e mentale. Questa la filosofia che sorregge e ispira le attività di Apnea Village, il club genovese dedicato ad una delle pratiche sportive più coinvolgenti che si possa fare in ambiente acquatico.

“Apnea Village è stata fondata con l’intenzione di creare un luogo dove si possa imparare una disciplina affascinante, ma anche complessa, come l’apnea subacquea, divertendosi – commentano i responsabili di Apnea Village – Abbiamo creato un ambiente dove è facile e piacevole stare insieme, trovare nuove amicizie e apprezzare il valore della collaborazione e del supporto reciproco. La sicurezza è un aspetto fondamentale in tutte le attività che proponiamo. L’impostazione dell’Apnea Village prevede l’unione tra l’insegnamento dell’apnea subacquea, la cura di sé e la (ri)scoperta del benessere fisico e mentale. Proponiamo sessioni di allenamento in palestra, sedute di yoga e percorsi di meditazione, con la collaborazione di trainer e insegnanti certificati, per completare l’offerta didattica già molto ricca del programma Apnea Academy”.

Programma che sarà presentato giovedì 23 gennaio alle ore 20, presso i locali dell’impianto sportivo della Sciorba. “Il filo conduttore è il divertimento e la creazione del gruppo: l’apnea è uno sport individuale nel quale si scopre l’importanza del collettivo e del senso di appartenenza. Complicità, affiatamento e fiducia reciproca sono valori fondamentali sia in mare che nella vita di tutti i giorni – spiegano – Frequentare un corso è naturalmente il modo migliore e più serio di avvicinarsi a questa disciplina. Il nostro staff segue l’allievo dal primo approccio con l’acqua in piscina sino a raggiungere una consapevolezza sempre maggiore delle proprie capacità e delle attenzioni che bisogna avere quando ci si immerge in acque libere”.

Per approcciare ad una disciplina sportiva così complessa, si inizia in vasca: “La magnifica struttura di MySport-Sciorba ospita le nostre sessioni di allenamento durante la stagione autunnale ed invernale. I nostri istruttori propongono programmi tecnici per la squadra di apneisti, ma anche percorsi di training individuale per aspiranti agonisti o per chi vuole incrementare le proprie capacità. Durante la stagione estiva, lo staff di Apnea Village organizza sessioni di allenamento su cavo in mare, sempre all’insegna del divertimento ma soprattutto della sicurezza”.

Uno sport difficile, dicevamo, ma alla portata di tutti: “L’esclusivo programma didattico KAD (Kids As Dolphins), sviluppato da Apnea Academy, è dedicato ai piccoli apneisti dai 7 ai 14 anni e ha lo scopo di avvicinare i bimbi alla subacquea con il gioco e il divertimento”. Ma non solo: “Molte persone sono curiose riguardo all’apnea subacquea ma non sono sicure di voler affrontare l’impegno di un corso: Experience condensa in un fine settimana gli elementi più importanti della didattica (in aula, in piscina e in mare) e permette al neofita di capire se questa disciplina è davvero così affascinante come si dice. Apnea Village propone tantissime novità e idee: sui nostri social informiamo le persone delle attività presso Y-40 (la piscina profonda 42 m con acqua termale a Montegrotto Terme), delle escursioni estive presso meravigliosi punti d’immersione in Italia e all’estero, e delle vacanze in barca con sessioni di perfezionamento della tecnica in assetto costante”.