Anziana tenuta per tre giorni su una barella al pronto soccorso, la denuncia di Genova Inclusiva

Genova. “Succede ancora. Malgrado Genova inclusiva nasca per bimbi e bimbe raccogliamo e rendiamo pubblica l’ennesima segnalazione pervenutaci. Una signora anziana, proveniente dalla sua rsa e ricoverata al Pronto Soccorso per complicanze post-operatorie, è stata tenuta per tre giorni su una barella. Successivamente è stata trasferita in un corridoio/magazzino, dove era impossibile per lei chiedere aiuto”.

Questa la denuncia di Genova Inclusiva che nelle scorse ore ha diffuso una nota stampa sull’accaduto: “Nonostante le sue condizioni, non è stata idratata fino a quando i parenti, esasperati, hanno sollevato il problema. Solo dopo aver coinvolto i NAS, i familiari hanno deciso di portarla via firmando le dimissioni.

È inaccettabile che la signora abbia come conseguenze , piaghe da decubito e dolori attroci tornata in RSA per essere stata in barella”.

“Per quando sopra premesso il “Comitato Genitori di Genova Inclusiva” denuncia con forza questa realtà e richiama l’attenzione delle istituzioni, in particolare del Sindaco e Governatore, affinché si assumano la responsabilità di affrontare immediatamente questa emergenza. È inaccettabile che uomini e donne anziani, affetti da Alzheimer, demenza senile o altre patologie complesse, vengano lasciati senza assistenza adeguata, privati della loro dignità e collocati in spazi inadatti, come corridoi o locali di fortuna. Questa situazione non solo mina i diritti fondamentali delle persone anziane, ma infligge anche un dolore profondo alle loro famiglie, già provate dalla malattia e dall’incertezza”.

Da qua le richiede del “Comitato Genitori di Genova Inclusiva”: “Potenziamento del personale sanitario: garantire la presenza di un numero sufficiente di operatori qualificati per gestire in modo umano ed efficiente le emergenze. Creazione di spazi adeguati: evitare che i pazienti vengano lasciati in corridoi o ambienti non idonei all’assistenza sanitaria. Riduzione dei tempi di attesa: ottimizzare i processi per evitare permanenze prolungate in pronto soccorso. Invitiamo le istituzioni locali e regionali a dimostrare responsabilità e sensibilità verso i bisogni delle persone più fragili. Non possiamo permettere che il silenzio e l’indifferenza continuino a peggiorare una situazione già critica”.