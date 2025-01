Due nuove antenne 5G in via delle Genziane a Quarto: il via libera della conferenza dei servizi

Genova. Due nuove antenne per la telefonia mobile di tecnologia 5G saranno installate sul tetto del palazzo di via delle Genziane 142, nel quartiere di Quarto. A dare il via libera definitivo la conferenza dei servizi, che ha preso atto dei pareri favorevoli della direzione urbanistica tutela del paesaggio e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia.

Le due antenne saranno installate su due impianti già esistenti, modificandone in parte la struttura. Secondo le carte allegate alla determinazione dirigenziale conclusiva della conferenza dei servizi, infatti, “le nuove antenne saranno posizionate su due nuovi pennoni in carpenteria metallica, da installarsi in sopraelevazione su due paline esistenti, che supportano le antenne di altri gestori presenti, sugli angoli nord-ovest e nord-est della copertura”.

“Le nuove antenne saranno installate su due nuovi pennoni in carpenteria metallica – si legge sempre nei documenti – da installarsi sopraelevando due delle paline esistenti, che supportano le antenne degli altri gestori presenti, raggiungendo una altezza complessiva da terra pari a 55.21m, al di sotto della quota massima della copertura del fabbricato esistente e una altezza dal piano di calpestio del terrazzo di m. 7,28″.