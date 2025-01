Genova. Aula magna di palazzo di Giustizia strapiena come non si vedeva da anni a Genova per la protesta dei magistrati nel giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Oltre 100 i magistrati che hanno partecipato alla manifestazione indetta dall’Anm con toga, coccarda tricolore e Costituzione in mano. Anche i sostituti procuratori generali hanno indossato la coccarda quando sono entrati solennemente nella sala alla presenza di tutti i vertici istituzionali della Regione.

E quando è arrivato il momento dell’intervento del rappresentante del governo giudici e pm si sono alzati e si sono allontanati dall’aula riunendosi poi sulle scale del tribunale. “Viva la Costituzione” l’urlo condiviso a chiudere la protesta nel cortile del tribunale.

“Giudici e pubblici ministeri indipendenti per garantire la tutela effettiva della giustizia” è stato il monito che ha lanciato all’inizio della cerimonia la presidente della corte d’appello di Genova Elisabetta Vidali nel suo intervento. Ed è per questo “che la magistratura tutta cerca di sensibilizzare addetti ai lavori e utenti sulla necessità di salvaguardare il modello costituzionale idealmente orientato alla fine cultura della giurisdizione: un pubblico ministero che ha elaborato il difficilissimo compito del giudicare sarà indubbiamente più consapevole, così come affidare ad una corte esterna al Csm il potere disciplinare ne sminuisce la capacità di diffondere e salvaguardare un modello di giudice imparziale”.

“L’emergere di nuovi fatti – ha proseguito Vidali – di nuovi bisogni e diritti in una società in continuo divenire impone di ricercare soluzioni ancorate al diritto positivo nel rispetto dell’equilibrio e della collaborazione dei poteri”. “Si è sempre detto che il giudice deve essere ed ancor prima apparire indipendentemente, ebbene il giudice dovrebbe paradossalmente risultare indipendente anche da se stesso, mantenendo sempre costantemente accesso una dimensione di terzietà. Possono sempre formularsi critiche al suo pensiero, non già alla sua persona, soprattutto attraverso ingerenze indebite nel privato”.

Anche il procuratore generale Mario Pinelli nel suo intervento ha toccato il tema al centro della protesta della separazione delle carriere: “PM e polizia giudiziaria costituiscono, nell’attuale assetto normativo un binomio inscindibile caratterizzato da un rapporto osmotico e costruttivo ma rispetto al quale, tuttavia, ci si augura che le due figure debbano continuare a mantenere i loro rispettivi caratteri distintivi e non sovrapponibili, cosa che, fatalmente verrebbe meno in caso di separazione delle carriere – ha detto – che seppur nei fatti autodeterminatasi già da tempo sul piano statistico, con irrisori passaggi dal giudicante al requirente e viceversa finirebbe, se sancita formalmente, col recidere quella comune cultura della giurisdizione, fatta di obiettività, studio, analisi e riserbo che da sempre lega impronta e accomuna pubblici ministeri e magistratura giudicante e accelererebbe lo scivolamento irreversibile verso una figura di pubblico accusatore assai distonica col modello costituzionale”.

Inaugurazione dell’anno giudiziario a Genova: la protesta delle toghe

Dall’aula, come aveva anticipato ieri, non è uscito il procuratore capo di Genova Nicola Piacente, così come il procuratore generale Mario Pinelli e la stessa presidente Vidali per il ruolo istituzionale che ricoprivano nella giornata.

“Ritengo doveroso precisare che se avessi avuto un ruolo diverso da quello che ricopro attualmente avrei partecipato anch’io a questa manifestazione simbolica – ha spiegato Piacente – ma per me è doveroso restare in aula sia per il ruolo istituzionale che ricopro ma anche perché anche la mia permanenza nell’aula ha un valore simbolico: è una forma di rispetto nei confronti di tutte le istituzioni presenti ma soprattutto un messaggio nei confronti di tutte le istituzioni perché rimanga comunque un canale di dialogo e di comunicazione tra magistratura, governo e parlamento”.

“Noi ci rendiamo perfettamente conto di essere soggetti soltanto alla legge e ci rendiamo però conto che le esigenze di giustizia dei cittadini vanno al di là della separazione delle carriere – ha poi spiegato – impongono interventi più urgenti rispetto alla separazione delle carriere. Questo riguarda ad esempio la soluzione del problema della durata dei processi penali e anche dei processi civili, riguarda il potenziamento delle risorse perché tutti noi possiamo compiere fino in fondo il nostro dovere e riguarda soprattutto il rispetto di un principio fondamentale della Costituzione: l’uguaglianza dei cittadini viene garantita attraverso l’indipendenza dei magistrati tutti, pubblici ministeri e giudici”