Anniversario dell’uccisione di Guido Rossa, mercoledì 24 gennaio il ricordo dei sindacati

Genova. Mercoledì 24 gennaio 2025 alle 14,30, in occasione del 46esimo anniversario dell’uccisione dell’operaio sindacalista dell’Italsider di Genova Guido Rossa, assassinato dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979 sotto casa, si terrà il solenne ricordo a cura di Cgil, Cisl e Uil presso il monumento posto in Largo XII Ottobre.

Il ricordo del sacrificio di Guido Rossa acquisisce valore con lo scorrere del tempo poiché rappresenta per tutto il mondo del lavoro, e per le vecchie e nuove generazioni, un esempio di coraggio, rettitudine, responsabilità e giustizia, ideali imprescindibili per chi si riconosce nel processo democratico che questo paese deve continuare a portare avanti per la legalità e contro violenza e terrorismo.

Come ogni anno, presso il monumento, verrà deposta una corona di alloro. L’orazione ufficiale verrà tenuta in forma unitaria da Fabio Servidei della Uil.

Ma non solo: in occasione del 46esimo anniversario dell’uccisione di Guido Rossa, la città di Genova lo ricorda venerdì 24 gennaio 2025 con le seguenti iniziative:

Ore 9.00: via Fracchia a cura del Comune di Genova

Ore 10.00: Magazzino Transiti dello stabilimento di Genova-Cornigliano di Acciaierie d’Italia a cura della Camera del Lavoro di Genova, Fiom Cgil e la Società di Mutuo Soccorso G. Rossa. Introduce e modera Armando Palombo rsu ADI Fiom Genova; interventi di Marco Bucci Presidente Regione Liguria, Don Franco Molinari Cappellano del Lavoro, Pietro Piciocchi vicesindaco reggente del Comune di Genova, Davide Tabarelli Commissario Adiinas. Nel corso della cerimonia porterà un saluto Rocchino Muliere, sindaco di Novi Ligure. Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Landini, Segretario Generale Cgil (per accredito stampa giovanna.cereseto@liguria.cgil.it).

Ore 12.00: via San Giovanni d’Acri 6 a cura della Camera del Lavoro di Genova. Interverranno Aurelia Buzzo Segretaria Cgil Genova, Massimo Bisca Presidente ANPI Genova e Maurizio Landini Segretario generale Cgil. Parteciperanno alcune classi delle scuole superiori genovesi.

Ore 14.30: Largo XII Ottobre a cura di Cgil Cisl Uil. Orazione, in forma unitaria, di Fabio Servidei, Uil Liguria.