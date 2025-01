Amt Genova, anche nel 2025 tutti i cani e gli animali d’affezione viaggiano gratis

Genova. Anche per il 2025 i cani di ogni taglia e tutti gli animali d’affezione potranno viaggiare gratuitamente su bus, metropolitana, ascensori, funicolari e tutti gli altri mezzi gestiti da Amt in ambito metropolitano. A confermarlo è l’azienda che nei prossimi giorni comunicherà la notizia sui canali ufficiali.

Il trasporto gratuito degli “animali da affezione” era riservato, come da regolamento, a gatti, cani di piccola e media taglia, cani accompagnatori di non vedenti e animali trasportati in gabbie o appositi contenitori (purché di dimensioni massime di 85x75x40 cm). Dall’aprile 2023 la gratuità è estesa a tutti gli animali d’affezione. La sperimentazione è stata confermata nel 2024 e ora anche nel 2025.

Il biglietto per Fido non si paga ma le altre regole di viaggio restano invariate: i cani devono indossare la museruola, compresi quelli di piccola e media taglia (se questa protezione esiste per razza e taglia dell’animale). Devono inoltre essere tenuti al guinzaglio il più vicino possibile al loro conduttore, fatta eccezione per i cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa. Durante il trasporto, cani gatti o altri animali devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo agli altri passeggeri e non devono ingombrare i passaggi, né lo spazio in prossimità della salita o discesa.

Vale la pena ricordare che fino al 30 aprile 2025 sono confermate le altre gratuità: tutti i mezzi pubblici gratis per i residenti della città metropolitana under 14 (sempre) e over 70 (dopo le 9.30). Confermata anche la gratuità di metropolitana e impianti verticali per i residenti: la novità è che bisognerà chiedere una tessera CityPass, obbligatoria a partire dal 30 marzo (prima di quella data basterà ancora esibire un documento di identità).