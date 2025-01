“Marte, Giove e l’allineamento dei pianeti (che non c’è)”, serata speciale all’Osservatorio del Righi

Genova. Venerdì 24 gennaio a partire dalle ore 21.00 l’osservatorio astronomico del Righi sarà aperto al pubblico per l’osservazione dei pianeti Marte e Giove e per una speciale proiezione in Planetario dal titolo L’allineamento dei pianeti (che non c’è).

“Da qualche tempo su internet si trova la notizia (su siti non specializzati) di un allineamento dei pianeti che avrebbe luogo fra il 21 e il 25 gennaio e che permetterebbe di vedere tutti i pianeti a occhio nudo in fila uno dietro l’altro – spiega il direttore dell’osservatorio, Walter Riva -. Già il fatto che non venga indicata univocamente una sola data senza alcuna spiegazione dovrebbe insospettire. In realtà, non ci sarà alcun allineamento (almeno non nel senso comunemente inteso) perché il pianeta Mercurio si trova dalla parte opposta del Sole. Vero è che gli altri pianeti in questi giorni si trovano tutti a sinistra del sole e quindi sono visibili al tramonto ma Venere e Saturno tramontano molto presto e per vedere Urano e Nettuno occorre uno strumento, essendo sostanzialmente invisibili a occhio nudo.

Le modalità di accesso

Vi sono due turni di visita, alle ore 21 e alle ore 22.30, entrambi suddivisi su due attività con prenotazione obbligatoria:

– la proiezione nell’Aula Didattica-Planetario

– l’osservazione al telescopio di Marte e di Giove. In caso di condizioni meteo sfavorevoli, l’osservazione verrà sostituita da un laboratorio sul pianeta Marte che in questi giorni ha raggiunto la fase di opposizione e la minima distanza dalla Terra.

La durata complessiva delle due attività è di circa 80 minuti. Bisogna presentarsi in osservatorio circa 10 minuti prima.

I turni sono prenotabili mediante la piattaforma Eventbrite a questo link.

Il contributo richiesto è 10 euro per gli adulti e di 8 euro per i bimbi da 0 a 12 anni maggiorato soltanto delle commissioni richieste dalla piattaforma informatica. Saranno ammessi rimborsi soltanto fino a un giorno prima dell’inizio dell’attività ma non per le commissioni richieste dalla piattaforma.

Le prenotazioni si chiudono 3 ore prima dell’inizio delle attività, quindi alle ore 18.00 di venerdì 24 gennaio per il turno delle 21 e alle ore 19.30 per quello delle 22.30.

Infine, si ricorda la possibilità di prenotare esclusivamente “Una notte all’Osservatorio” in serate diverse da quelle di apertura pubblica. Questo tipo di prenotazione si effettua telefonicamente al numero 349 6109467 al quale si possono richiedere anche informazioni su modalità, orari e costi di questa tipologia particolare di attività che prevede, fra l’altro, anche la possibilità di fotografare direttamente al telescopio.