Maltempo, raffica di voli dirottati e cancellati all’aeroporto di Genova

Genova. Dalle 16 circa problemi per il traffico da e per l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. A causa del maltempo, e in particolare della scarsissima visibilità dovuta alle nubi basse, sono stati dirottati o cancellati diversi voli.

Dirottati a Pisa, ad esempio il Ryanair da Catania e Napoli delle 16.35 e 18.20, dirottato a Linate l’Ita da Roma delle 18.30. Cancellati alcuni voli previsti in partenza, quello per Palermo (Ryanair) della tarda mattinata, quello per Monaco (Airdolomiti) delle 13.15, quello per Fiumicino delle 19.20.

I voli per Catania e Napoli di Ryanair di questa sera, non essendo atterrati, sono stati spostati a domattina. Il volo per Lamezia Terme delle 16.20 è partito da Torino alle 21.30.

(webcam Meteoblue su Multedo)