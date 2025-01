Allerta rossa nel Tigullio, l’Entella torna a far paura: livello dell’acqua oltre la prima soglia d’allarme

Genova. Il peggioramento meteo di queste ore proseguirà per tutta la notte con rinnova intensità soprattutto sul levante della nostra regione. In base ai modelli previsionali Arpal ha deciso di diramare nuovi avvisi di allertamento che per il Tigullio e lo Spezzino prevedono il livello di allerta rossa a partire dalle 18 di oggi, lunedì 27 gennaio almeno fino alle 14 di domani.

E con le incessanti precipitazioni torna a far paura il fiume Entella, il cui livello idrometrico è salito costantemente fino a raggiungere il primo livello di allertamento, quello giallo. Una situazione che complica l’attesa delle prossime ore, quando dal cielo è attesa un nuovo intensificarsi dei fenomeni che si aggiungeranno a quanto già arrivato al suolo fino ad adesso, vale a dire a ben 85 mm di cumulata per il bacino idrico del torrente.

Per questo motivo la protezione civile di Chiavari, insieme al Comune, ha dichiarato la fase operativa di preallarme, invitando a tenersi preparati per adottare tutte le misure di autoprotezione previste in questi casi. Nella giornata di domani le scuole dei comuni del Tigullio resteranno chiuse.