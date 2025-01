Genova. Una breve tregua domenicale, ma da lunedì il maltempo tornerà a bersagliare la Liguria, e la Protezione Civile ligure ha emesso un’allerta meteo gialla per pioggia.

L’allerta scatta sulle zone C ed E – Levante e relativo entroterra – a partire dalle 15 per i bacini medi e a partire dalle 18 per i grandi, ma le piogge riguarderanno tutta la regione. Il momento più critico potrebbe essere nella notte tra lunedì e martedì soprattutto sul Levante, dove i bacini del Vara e del Magra potrebbero rispondere in modo repentino portando a un peggioramento dell’allerta, che potrebbe diventare arancione. Nuove valutazioni verranno fatte lunedì sulla base dei monitoraggi, tenendo conto sia dei temporali sia degli effetti delle piogge diffuse nella notte.

La colpa della nuova ondata di maltempo è di una nuova saccatura proventiente dall’Atlantico che innescherà venti di Libeccio favorendo un intenso flusso di aria umida dal Mediterraneo occidentale sulla Liguria, portando precipitazioni diffuse e abbondanti su tutta la regione, con cumulate significative sul Ponente ed elevate sul centro della regione, entroterra e Levante. Sono previsti venti forti (50-60 km/h) da Sudovest e una crescita del mare, con onde sino a 2.5 metri di altezza.

L’allerta arriva anche alla luce della settimana appena trascorsa, caratterizzata dalla pioggia, che ha indebolito ulteriormente un terreno già saturo. Anche Limet prevede per lunedì piogge abbondanti e temporali, con neve intorno ai 2.000 metri sulle Alpi Liguri. Entro fine giornata potrebbero verificarsi accumuli a tripla cifra diffusi, e il mare resta sorvegliato speciale.