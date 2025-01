All’associazione Tutti per Atta il premio Recco Città della Vita

Recco. Venerdì 10 gennaio alle 15, nella sala del consiglio comunale di Recco, si svolgerà la cerimonia di attribuzione del riconoscimento Recco Città della Vita, giunto alla sua decima edizione.

La commissione ha deciso di assegnare la somma di cinquemila euro, che sarà consegnata dal sindaco Carlo Gandolfo insieme a una pergamena, in favore dell’associazione Tutti per Atta, che da più di cinque anni raccoglie fondi per la cura, l’assistenza e l’intrattenimento dei bambini malati e l’accoglienza delle loro famiglie. Maurizio Masi e Alessandra Tegaldo, rispettivamente presidente e vicepresidente di “Tutti per Atta”, ritireranno il premio.

L’associazione è nata dalla storia di Agata, chiamata affettuosamente “Atta”, che a soli 18 mesi si è ammalata di tumore infantile, il neuroblastoma, ed è volata in cielo a soli tre anni e mezzo, nonostante lotte e cure. Tra le motivazioni del premio: “per aver saputo trasformare la battaglia di Atta in azioni di sostegno e conforto nei confronti di tutti i bambini che necessitano di cure presso l’ospedale Gaslini, e delle loro famiglie. Un esempio di forza che riesce a coinvolgere tanti volontari in nome e a difesa della vita dei più piccoli”.

Il sindaco Gandolfo e il presidente del consiglio comunale Paolo Badalini spiegano che: “Il premio Recco per la Vita si propone di condividere lo spirito della Costituzione, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo e richiedendo l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Questo riconoscimento vuole portare a conoscenza della comunità e delle nuove generazioni le esperienze di vita che testimoniano la promozione e la tutela della vita umana, favorendo anche la nascita di nuovi legami”.

Il premio è stato ideato da Gian Luca Buccilli, nel corso del suo mandato da sindaco. Questi i componenti della commissione Carlo Gandolfo, Paolo Nicola Badalini, Davide Lombardo Manerba. In rappresentanza della maggioranza: Andrea Revello, Giovan Battista Capurro, Rosa Zerega. In rappresentanza della minoranza: Gian Luca Buccilli, Ivana Romano, Sergio Siri.