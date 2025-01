Alla Casa di Colombo una nuova app con intelligenza artificiale per guidare i visitatori

Genova. Dal 2 gennaio, una nuova app in sette diverse lingue accoglie gli ospiti di Casa di Colombo per un’esperienza di visita più immersiva, utilizzando il proprio smartphone.

Sarà Cristoforo Colombo “in persona” a dar loro il benvenuto e a raccontare tante curiosità sulla casa-bottega in cui il grande navigatore genovese abitò da ragazzo, sul suo amore per il mare e l’avventura e sulle sue grandi imprese.

Non solo: l’app permetterà di conoscere e riconoscere le tracce medioevali e l’evoluzione urbanistica del sestiere del Molo, raccontando in particolare la storia del monastero di Sant’Andrea, di cui resta memoria nel bellissimo chiostro adiacente a Casa di Colombo, della imponente Porta Soprana, e delle Mura del Barbarossa, erette a difesa della città.

I visitatori potranno accedere complessivamente a quattro percorsi tematici, della durata complessiva di un’ ora, a loro volta suddivisi per tipologia di contenuto, disponibili in lingua italiana, inglese, portoghese, spagnola, francese, tedesca e russa.

I visitatori avranno anche la possibilità di interagire con una chatbot basato su intelligenza artificiale in cui un “Cristoforo Colombo virtuale” risponderà in tempo reale a qualsiasi domanda, dubbio o richiesta di approfondimento, in tutte le lingue. Potranno chiedere il significato di parole specifiche presenti nell’audioguida, informazioni dettagliate sulla vita di Cristoforo Colombo, approfondimenti sul contesto storico e molto altro.

Grazie alla nuova app promossa dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che gestisce gli spazi nell’ambito del progetto di comunità per il Centro Storico, si rinnova e attualizza l’offerta del museo, per migliorare ancor di più la fruizione di questi spazi già molto amati dai turisti che la visitano da ogni parte del mondo, oltre 54.000 nell’ultimo anno.

amuseapp è l’applicazione innovativa che rivoluziona il modo di vivere i musei e i luoghi della cultura, offrendo ai visitatori un’esperienza coinvolgente e su misura. Grazie all’intelligenza artificiale e alle più avanzate tecnologie, permette di offrire contenuti personalizzati, disponibili in diverse lingue e pensati per essere accessibili ad ogni visitatore. Sostituisce le tradizionali e statiche audioguide con una soluzione più pratica e all’avanguardia disponibile direttamente su smartphone e permette ai visitatori di accedere ai contenuti del museo prima, durante e dopo la visita, con una validità di 24 ore.

Grazie ad un’interfaccia intuitiva i visitatori potranno facilmente immedesimarsi nella vita dell’epoca e vivere un’esperienza di visita unica.