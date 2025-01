Alemanno arrestato alla vigilia di Capodanno, i suoi seguaci liguri: “Giustizia sproporzionata”

Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e fondatore del movimento Indipendenza!, è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri per aver violato le regole dei lavori socialmente utili ai quali era sottoposto. La notte di Capodanno l’ha passata quindi in cella, nel carcere di Rebibbia.

La misura – la stessa che dovrà rispettare l’ex governatore della Liguria Giovanni Toti dopo il patteggiamento per corruzione impropria e finanziamento illecito – gli era stata accordata a seguito della condanna a un anno e dieci mesi per l’accusa di traffico di influenze illecite in uno dei filoni della maxi inchiesta Mondo di Mezzo, la stessa che coinvolse politici e anche l’ex Nar Massimo Carminati. Ad emettere in queste ore il provvedimento d’urgenza è stato il tribunale di sorveglianza, secondo cui il condannato non avrebbe rispettato le prescrizioni previste nell’affidamento ai servizi sociali.

Alemanno svolgeva i lavori socialmente utili dal novembre 2023 nella struttura Solidarietà e Speranza gestita da suor Paola D’Auria, che si occupa di famiglie in difficoltà e soggetti vittime di violenze. I giudici contestano in particolare alcuni episodi di violazione a cui l’ex ministro avrebbe fornito giustificazioni poi risultate false così come la documentazione relativa ad alcune presunte consulenze immobiliari che sosteneva di effettuare in tutta Italia. Tra i divieti previsti della misura c’è quello di non lasciare la propria abitazione prima delle 7 del mattino e rincasare entro le 21 o il divieto di frequentare soggetti pregiudicati così come avviene per tutti gli affidati. Anche l’ipotesi di quest’ultima violazione da parte di Alemanno, che in virtù della sua carica nel suo movimento politico partecipava a convegni e vari eventi pubblici, sarebbe finita al vaglio degli inquirenti.

“Non possiamo ignorare le tempistiche e le modalità di un provvedimento che lascia perplessi – scrive in una nota il coordinamento regionale ligure di Indipendenza! -. Sorge il dubbio di un mancato rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità nel disporre tout court la sospensione della misura alternativa e l’allocazione in carcere, senza un’ammonizione preventiva e una diffida al rispetto della misura o, tutt’al più l’applicazione della detenzione domiciliare, in attesa del pronunciamento in esito allo svolgimento della Camera di Consiglio del Tribunale di sorveglianza. In un Paese dove spacciatori, rapinatori e criminali di ogni genere spesso godono di misure più leggere come l’obbligo di firma o i domiciliari, si decide di far trascorrere l’ultimo dell’anno in carcere a una persona che non rappresenta certo un pericolo sociale, non è a rischio di fuga o di reiterazione del reato”.

“Questo provvedimento – prosegue il comunicato del movimento – è arrivato in un momento in cui le attività giudiziarie sono ferme, gli avvocati meno disponibili e l’opinione pubblica è distratta dalle festività. Ci sia consentito manifestare il dubbio che ci troviamo di fronte a una giustizia applicata in modo quantomeno sproporzionato se non arbitrario. Conosciamo bene Alemanno. La sua forza e la sua determinazione lo aiuteranno a superare anche questa ennesima prova. Tuttavia, non possiamo non vedere in questo caso un segnale più ampio: quello di una Nazione in cui la libertà è sempre più negata e le voci fuori dal coro sistematicamente represse“.

Il movimento Indipendenza! in Liguria si è presentato alle scorse elezioni regionali con l’avvocato Alessandro Rosson che ha ottenuto 1.668 voti, pari allo 0,28% del totale, risultando ultimo classificato.