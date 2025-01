Grosso albero crolla in un parcheggio, danneggiate tre auto: “Controlli anche sugli altri”

Genova. Nottata di danni e interventi per i vigili del fuoco per l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Liguria e su Genova tra lunedì e martedì.

A causare i maggiori problemi non sono stati tanto gli allagamenti quanto le frane e gli alberi caduti: la situazione più grave al Lagaccio, in via dei Cinque Santi, dove crollato un muraglione causando una grossa perdita di gas e costringendo all’evacuazione di un appartamento. Ma si sono registrati problemi in diversi quartieri: a San Gottardo un grosso albero è caduto nel piazzale vicino ai giardini di via Giulia Vincenzi, precipitando su alcune auto parcheggiate.

Fortunatamente in quel momento il piazzale era deserto, ma i danni ad almeno tre auto sono ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione e la messa in sicurezza, ed è arrivato anche il consigliere comunale Paolo Aimé, che ha annunciato un monitoraggio approfondito degli alberi in zona per capire se ve ne siano altri a rischio crollo.

“L’avevamo già segnalato e da più verifiche ci é stato detto che non mostrava cedimenti – ha spiegato Aimé – Probabilmente la pioggia continua di questi giorni ha eroso le radici. Fortuna che non passava nessuno. Giá avvisati i tecnici di competenza per un approfondito controllo degli altri alberi all’interno dei giardini Marsano. Ho controllato ora gli altri alberi e visivamente non mostrano ora dei cedimenti alle radici, però il cedimento può essere improvviso, quindi occorre un controllo approfondito. L’albero ha sfondato una macchina parcheggiata”.