Al teatro Govi di Bolzaneto Wolfsshanze, ispirato al best seller “Le assaggiatrici”

Genova. Il Teatro Rina e Gilberto Govi presenta Wolfsshanze, tratto da una storia vera e liberamente ispirato al romanzo “Le Assaggiatrici” di Rosella Postorino e alla testimonianza diretta di Margot Wölk.

Domenica 26 gennaio alle ore 16:30 al Teatro Govi di Genova, alla vigilia della Giornata della Memoria la compagnia teatrale del mercoledì sale sul palco del Teatro Govi con Wolfsshanze – La tana del lupo.

“1944. Un gruppo di donne, ogni giorno, viene prelevato e condotto nella caserma Prussiana di Rastenburg e costretta ad assaggiare il cibo destinato ad Adolph Hitler, per verificare che non sia avvelenato…”

Regia e adattamento di Andrea Ansaldo

Appuntamento domenica 26 gennaio al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r.

Biglietti da 12 a 14 € più diritti di prevendita disponibili sul sito internet del Teatro Govi al link Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

• (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

• (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R